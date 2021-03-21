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https://ria.ru/20210321/nesterenko-1602178478.html
Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Евгений Нестеренко — это истинный символ русской оперы во всем ее торжестве и мощи. Собственно, его судьба и творчество — это и есть подтверждение абсолютного... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:14
2021-03-21T11:52
вена
ла скала
новости культуры
культура
евгений нестеренко (певец)
музыка
опера
ковент-гарден
метрополитен-опера
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Евгений Нестеренко — это истинный символ русской оперы во всем ее торжестве и мощи. Собственно, его судьба и творчество — это и есть подтверждение абсолютного величия отечественного искусства. Той высочайшей планки, которую задавала русская оперная сцена, сочетавшая в себе не только потрясающее вокальное мастерство, но и актерский драматизм. Бас выполняет всегда одну из самых сложных функций в спектакле: это, как правило, глубокие характерные роли, наполненные гаммой самых сложных, порой противоречивых чувств. Зачастую именно бас исполняет центральные мужские партии умудренных опытом героев, от которых, собственно, и зависит судьба всей сюжетной линии. Так что совершенно не удивительно, что драматический талант у обладателей баса ценится невероятно высоко. Когда-то высочайшая планка басового мастерства была установлена великим Шаляпиным, но Нестеренко по достоинству причисляли к продолжателям дела великого артиста. Помимо потрясающих вокальных данных, у Евгения Евгеньевича была фантастическая дикция — и это позволяло ему с точностью схватывать тонкости обертонов многих иностранных языков. Он с легкостью брался за партии не только на родном русском и традиционном для оперы итальянском, но и на других языках — английском, немецком и даже венгерском!Евгений Нестеренко прошел две ключевые театральные школы: ленинградскую и московскую — выступая сперва на сцене Михайловского (тогда — Малого оперного), а потом и Мариинского (тогда — Кировского) театров. А потом долгие годы блистал на сцене Большого. Собственно, именно там он и исполнил свои ключевые роли, которые, на наше счастье, оказались запечатлены: в 70-е и 80-е годы активно снимали фильмы-оперы, а также телеверсии ключевых театральных постановок, и творчество Нестеренко таким образом оказалось достаточно подробно задокументировано.Актерское дарование позволяло ему с легкостью браться за самые сложные именно в драматическом отношении партии. Блистательный Иван Сусанин, партию которого Нестеренко исполнял в обеих версиях — и в традиционном советском прочтении, и в восстановленной "Жизни за царя". И "Князь Игорь" Бородина, где Нестеренко в разные годы исполнял и заглавную партию, и роль хана Кончака, которая по внутреннему насыщению чуть ли не затмевает Игоря. Ну и, конечно же, Борис Годунов — исполнение этой партии Нестеренко считается чуть ли не эталонным. Да он и сам чрезвычайно любил эту роль, многократно к ней возвращаясь, и даже на собственном юбилейном вечере в честь 75-летия исполнил четвертый акт из оперы Мусоргского.Он активно гастролировал и солировал на самых престижных мировых сценах от Метрополитен-опера до Ковент-Гардена. А в прославленной Ла Скала исполнил с десяток ролей в операх, которые редко ставились у нас, – как, например, "Разбойники" Верди или "Царь Эдип" Стравинского. Но все свое творчество Евгений Евгеньевич при этом постоянно связывал именно с русской сценой, со ставшим для него родным Большим театром. В какой-то мере он следовал заветам Шаляпина, не замыкаясь в рамках оперного искусства, и с легкостью брался за иной музыкальный материал: народные песни, духовную музыку. Этот материал он не только исполнял, но и активно записывал, дискография Нестеренко невероятно многогранна и обширна. Он активно преподавал. Собственно, наставничество, сохранение традиций русской оперной школы стало еще одной его творческой целью и, возможно, самой ценной. Блистать на сцене, оставить след в искусстве — это необычайно важно, но передать свое мастерство ученикам — едва ли не важней. И его наследие — это не только сотни сыгранных ролей и десятки пластинок в дискографии, это еще статьи и книги об оперном мастерстве. И конечно же, ученики, в каждом из которых — след его невероятного таланта и фантастического труда.Он поддерживал огонь русской оперной школы, он передал его другим — и это лишь подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и постоянстве творческой памяти.
https://ria.ru/20210320/nesterenko-1602150820.html
https://ria.ru/20210320/nesterenko-1602161800.html
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вена, ла скала, новости культуры, евгений нестеренко (певец), музыка, опера, ковент-гарден, метрополитен-опера, большой театр, венская государственная опера, борис годунов, иван сусанин

Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

11:14 21.03.2021 (обновлено: 11:52 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинЕвгений Евгеньевич Нестеренко, советский и российский оперный певец
Евгений Евгеньевич Нестеренко, советский и российский оперный певец - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Евгений Нестеренко — это истинный символ русской оперы во всем ее торжестве и мощи. Собственно, его судьба и творчество — это и есть подтверждение абсолютного величия отечественного искусства. Той высочайшей планки, которую задавала русская оперная сцена, сочетавшая в себе не только потрясающее вокальное мастерство, но и актерский драматизм.
Бас выполняет всегда одну из самых сложных функций в спектакле: это, как правило, глубокие характерные роли, наполненные гаммой самых сложных, порой противоречивых чувств. Зачастую именно бас исполняет центральные мужские партии умудренных опытом героев, от которых, собственно, и зависит судьба всей сюжетной линии. Так что совершенно не удивительно, что драматический талант у обладателей баса ценится невероятно высоко.
Евгений Евгеньевич Нестеренко, оперный певец исполняет партию царя Салтана в опере Н.Римского-Корсакова Сказка о царе Салтане - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 20:07Культура
Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Когда-то высочайшая планка басового мастерства была установлена великим Шаляпиным, но Нестеренко по достоинству причисляли к продолжателям дела великого артиста. Помимо потрясающих вокальных данных, у Евгения Евгеньевича была фантастическая дикция — и это позволяло ему с точностью схватывать тонкости обертонов многих иностранных языков. Он с легкостью брался за партии не только на родном русском и традиционном для оперы итальянском, но и на других языках — английском, немецком и даже венгерском!
Евгений Нестеренко прошел две ключевые театральные школы: ленинградскую и московскую — выступая сперва на сцене Михайловского (тогда — Малого оперного), а потом и Мариинского (тогда — Кировского) театров. А потом долгие годы блистал на сцене Большого. Собственно, именно там он и исполнил свои ключевые роли, которые, на наше счастье, оказались запечатлены: в 70-е и 80-е годы активно снимали фильмы-оперы, а также телеверсии ключевых театральных постановок, и творчество Нестеренко таким образом оказалось достаточно подробно задокументировано.
Актерское дарование позволяло ему с легкостью браться за самые сложные именно в драматическом отношении партии. Блистательный Иван Сусанин, партию которого Нестеренко исполнял в обеих версиях — и в традиционном советском прочтении, и в восстановленной "Жизни за царя". И "Князь Игорь" Бородина, где Нестеренко в разные годы исполнял и заглавную партию, и роль хана Кончака, которая по внутреннему насыщению чуть ли не затмевает Игоря. Ну и, конечно же, Борис Годунов — исполнение этой партии Нестеренко считается чуть ли не эталонным. Да он и сам чрезвычайно любил эту роль, многократно к ней возвращаясь, и даже на собственном юбилейном вечере в честь 75-летия исполнил четвертый акт из оперы Мусоргского.
Он активно гастролировал и солировал на самых престижных мировых сценах от Метрополитен-опера до Ковент-Гардена. А в прославленной Ла Скала исполнил с десяток ролей в операх, которые редко ставились у нас, – как, например, "Разбойники" Верди или "Царь Эдип" Стравинского. Но все свое творчество Евгений Евгеньевич при этом постоянно связывал именно с русской сценой, со ставшим для него родным Большим театром.
В какой-то мере он следовал заветам Шаляпина, не замыкаясь в рамках оперного искусства, и с легкостью брался за иной музыкальный материал: народные песни, духовную музыку. Этот материал он не только исполнял, но и активно записывал, дискография Нестеренко невероятно многогранна и обширна.
© РИА Новости / Александр Макаров

Советский певец Евгений Нестеренко, занявший первое место. Четвертый Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве.

Советский певец Евгений Нестеренко
1 из 4

Советский певец Евгений Нестеренко, занявший первое место. Четвертый Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве.

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Александр МакаровСцена из оперы Жоржа Бизе "Кармен". Народный артист СССР Евгений Евгеньевич Нестеренко в роли Эскамильо. Государственный академический Большой театр СССР (ныне - России).
Сцена из оперы Жоржа Бизе Кармен. Народный артист СССР Евгений Евгеньевич Нестеренко в роли Эскамильо
2 из 4
Сцена из оперы Жоржа Бизе "Кармен". Народный артист СССР Евгений Евгеньевич Нестеренко в роли Эскамильо. Государственный академический Большой театр СССР (ныне - России).
© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Народный артист СССР Евгений Нестеренко (слева) в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов под управлением Николая Некрасова, на международном фестивале "Красная площадь приглашает".

Народный артист СССР Евгений Нестеренко, в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов под управлением Николая Некрасова,
3 из 4

Народный артист СССР Евгений Нестеренко (слева) в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов под управлением Николая Некрасова, на международном фестивале "Красная площадь приглашает".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Александр Невежин

Солист оперы ГАБТ СССР Евгений Нестеренко готовится к спектаклю в гримерной.

Солист оперы ГАБТ СССР Евгений Нестеренко
4 из 4

Солист оперы ГАБТ СССР Евгений Нестеренко готовится к спектаклю в гримерной.

© РИА Новости / Александр Невежин
1 из 4

Советский певец Евгений Нестеренко, занявший первое место. Четвертый Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве.

© РИА Новости / Александр Макаров
2 из 4
Сцена из оперы Жоржа Бизе "Кармен". Народный артист СССР Евгений Евгеньевич Нестеренко в роли Эскамильо. Государственный академический Большой театр СССР (ныне - России).
© РИА Новости / Александр Макаров
3 из 4

Народный артист СССР Евгений Нестеренко (слева) в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов под управлением Николая Некрасова, на международном фестивале "Красная площадь приглашает".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
4 из 4

Солист оперы ГАБТ СССР Евгений Нестеренко готовится к спектаклю в гримерной.

© РИА Новости / Александр Невежин
Он активно преподавал. Собственно, наставничество, сохранение традиций русской оперной школы стало еще одной его творческой целью и, возможно, самой ценной. Блистать на сцене, оставить след в искусстве — это необычайно важно, но передать свое мастерство ученикам — едва ли не важней.
И его наследие — это не только сотни сыгранных ролей и десятки пластинок в дискографии, это еще статьи и книги об оперном мастерстве. И конечно же, ученики, в каждом из которых — след его невероятного таланта и фантастического труда.
Он поддерживал огонь русской оперной школы, он передал его другим — и это лишь подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и постоянстве творческой памяти.
Оперный певец Евгений Нестеренко - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 23:29
Биография Евгения Нестеренко
 
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