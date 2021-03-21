Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Евгений Нестеренко — это истинный символ русской оперы во всем ее торжестве и мощи. Собственно, его судьба и творчество — это и есть подтверждение абсолютного величия отечественного искусства. Той высочайшей планки, которую задавала русская оперная сцена, сочетавшая в себе не только потрясающее вокальное мастерство, но и актерский драматизм. Бас выполняет всегда одну из самых сложных функций в спектакле: это, как правило, глубокие характерные роли, наполненные гаммой самых сложных, порой противоречивых чувств. Зачастую именно бас исполняет центральные мужские партии умудренных опытом героев, от которых, собственно, и зависит судьба всей сюжетной линии. Так что совершенно не удивительно, что драматический талант у обладателей баса ценится невероятно высоко. Когда-то высочайшая планка басового мастерства была установлена великим Шаляпиным, но Нестеренко по достоинству причисляли к продолжателям дела великого артиста. Помимо потрясающих вокальных данных, у Евгения Евгеньевича была фантастическая дикция — и это позволяло ему с точностью схватывать тонкости обертонов многих иностранных языков. Он с легкостью брался за партии не только на родном русском и традиционном для оперы итальянском, но и на других языках — английском, немецком и даже венгерском!Евгений Нестеренко прошел две ключевые театральные школы: ленинградскую и московскую — выступая сперва на сцене Михайловского (тогда — Малого оперного), а потом и Мариинского (тогда — Кировского) театров. А потом долгие годы блистал на сцене Большого. Собственно, именно там он и исполнил свои ключевые роли, которые, на наше счастье, оказались запечатлены: в 70-е и 80-е годы активно снимали фильмы-оперы, а также телеверсии ключевых театральных постановок, и творчество Нестеренко таким образом оказалось достаточно подробно задокументировано.Актерское дарование позволяло ему с легкостью браться за самые сложные именно в драматическом отношении партии. Блистательный Иван Сусанин, партию которого Нестеренко исполнял в обеих версиях — и в традиционном советском прочтении, и в восстановленной "Жизни за царя". И "Князь Игорь" Бородина, где Нестеренко в разные годы исполнял и заглавную партию, и роль хана Кончака, которая по внутреннему насыщению чуть ли не затмевает Игоря. Ну и, конечно же, Борис Годунов — исполнение этой партии Нестеренко считается чуть ли не эталонным. Да он и сам чрезвычайно любил эту роль, многократно к ней возвращаясь, и даже на собственном юбилейном вечере в честь 75-летия исполнил четвертый акт из оперы Мусоргского.Он активно гастролировал и солировал на самых престижных мировых сценах от Метрополитен-опера до Ковент-Гардена. А в прославленной Ла Скала исполнил с десяток ролей в операх, которые редко ставились у нас, – как, например, "Разбойники" Верди или "Царь Эдип" Стравинского. Но все свое творчество Евгений Евгеньевич при этом постоянно связывал именно с русской сценой, со ставшим для него родным Большим театром. В какой-то мере он следовал заветам Шаляпина, не замыкаясь в рамках оперного искусства, и с легкостью брался за иной музыкальный материал: народные песни, духовную музыку. Этот материал он не только исполнял, но и активно записывал, дискография Нестеренко невероятно многогранна и обширна. Он активно преподавал. Собственно, наставничество, сохранение традиций русской оперной школы стало еще одной его творческой целью и, возможно, самой ценной. Блистать на сцене, оставить след в искусстве — это необычайно важно, но передать свое мастерство ученикам — едва ли не важней. И его наследие — это не только сотни сыгранных ролей и десятки пластинок в дискографии, это еще статьи и книги об оперном мастерстве. И конечно же, ученики, в каждом из которых — след его невероятного таланта и фантастического труда.Он поддерживал огонь русской оперной школы, он передал его другим — и это лишь подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и постоянстве творческой памяти.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Евгений Нестеренко — это истинный символ русской оперы во всем ее торжестве и мощи. Собственно, его судьба и творчество — это и есть подтверждение абсолютного величия отечественного искусства. Той высочайшей планки, которую задавала русская оперная сцена, сочетавшая в себе не только потрясающее вокальное мастерство, но и актерский драматизм.
Бас выполняет всегда одну из самых сложных функций в спектакле: это, как правило, глубокие характерные роли, наполненные гаммой самых сложных, порой противоречивых чувств. Зачастую именно бас исполняет центральные мужские партии умудренных опытом героев, от которых, собственно, и зависит судьба всей сюжетной линии. Так что совершенно не удивительно, что драматический талант у обладателей баса ценится невероятно высоко.
Когда-то высочайшая планка басового мастерства была установлена великим Шаляпиным, но Нестеренко по достоинству причисляли к продолжателям дела великого артиста. Помимо потрясающих вокальных данных, у Евгения Евгеньевича была фантастическая дикция — и это позволяло ему с точностью схватывать тонкости обертонов многих иностранных языков. Он с легкостью брался за партии не только на родном русском и традиционном для оперы итальянском, но и на других языках — английском, немецком и даже венгерском!
Евгений Нестеренко прошел две ключевые театральные школы: ленинградскую и московскую — выступая сперва на сцене Михайловского (тогда — Малого оперного), а потом и Мариинского (тогда — Кировского) театров. А потом долгие годы блистал на сцене Большого. Собственно, именно там он и исполнил свои ключевые роли, которые, на наше счастье, оказались запечатлены: в 70-е и 80-е годы активно снимали фильмы-оперы, а также телеверсии ключевых театральных постановок, и творчество Нестеренко таким образом оказалось достаточно подробно задокументировано.
Актерское дарование позволяло ему с легкостью браться за самые сложные именно в драматическом отношении партии. Блистательный Иван Сусанин, партию которого Нестеренко исполнял в обеих версиях — и в традиционном советском прочтении, и в восстановленной "Жизни за царя". И "Князь Игорь" Бородина, где Нестеренко в разные годы исполнял и заглавную партию, и роль хана Кончака, которая по внутреннему насыщению чуть ли не затмевает Игоря. Ну и, конечно же, Борис Годунов — исполнение этой партии Нестеренко считается чуть ли не эталонным. Да он и сам чрезвычайно любил эту роль, многократно к ней возвращаясь, и даже на собственном юбилейном вечере в честь 75-летия исполнил четвертый акт из оперы Мусоргского.
Он активно гастролировал и солировал на самых престижных мировых сценах от Метрополитен-опера до Ковент-Гардена. А в прославленной Ла Скала исполнил с десяток ролей в операх, которые редко ставились у нас, – как, например, "Разбойники" Верди или "Царь Эдип" Стравинского. Но все свое творчество Евгений Евгеньевич при этом постоянно связывал именно с русской сценой, со ставшим для него родным Большим театром.
В какой-то мере он следовал заветам Шаляпина, не замыкаясь в рамках оперного искусства, и с легкостью брался за иной музыкальный материал: народные песни, духовную музыку. Этот материал он не только исполнял, но и активно записывал, дискография Нестеренко невероятно многогранна и обширна.
Народный артист СССР Евгений Нестеренко (слева) в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов под управлением Николая Некрасова, на международном фестивале "Красная площадь приглашает".
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Народный артист СССР Евгений Нестеренко (слева) в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов под управлением Николая Некрасова, на международном фестивале "Красная площадь приглашает".
Народный артист СССР Евгений Нестеренко (слева) в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов под управлением Николая Некрасова, на международном фестивале "Красная площадь приглашает".
Он активно преподавал. Собственно, наставничество, сохранение традиций русской оперной школы стало еще одной его творческой целью и, возможно, самой ценной. Блистать на сцене, оставить след в искусстве — это необычайно важно, но передать свое мастерство ученикам — едва ли не важней.
И его наследие — это не только сотни сыгранных ролей и десятки пластинок в дискографии, это еще статьи и книги об оперном мастерстве. И конечно же, ученики, в каждом из которых — след его невероятного таланта и фантастического труда.
Он поддерживал огонь русской оперной школы, он передал его другим — и это лишь подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и постоянстве творческой памяти.
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