https://ria.ru/20210321/nesterenko-1602178478.html

Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

Евгений Нестеренко — это истинный символ русской оперы во всем ее торжестве и мощи. Собственно, его судьба и творчество — это и есть подтверждение абсолютного... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:14

2021-03-21T11:14

2021-03-21T11:52

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евгений нестеренко (певец)

музыка

опера

ковент-гарден

метрополитен-опера

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Евгений Нестеренко — это истинный символ русской оперы во всем ее торжестве и мощи. Собственно, его судьба и творчество — это и есть подтверждение абсолютного величия отечественного искусства. Той высочайшей планки, которую задавала русская оперная сцена, сочетавшая в себе не только потрясающее вокальное мастерство, но и актерский драматизм. Бас выполняет всегда одну из самых сложных функций в спектакле: это, как правило, глубокие характерные роли, наполненные гаммой самых сложных, порой противоречивых чувств. Зачастую именно бас исполняет центральные мужские партии умудренных опытом героев, от которых, собственно, и зависит судьба всей сюжетной линии. Так что совершенно не удивительно, что драматический талант у обладателей баса ценится невероятно высоко. Когда-то высочайшая планка басового мастерства была установлена великим Шаляпиным, но Нестеренко по достоинству причисляли к продолжателям дела великого артиста. Помимо потрясающих вокальных данных, у Евгения Евгеньевича была фантастическая дикция — и это позволяло ему с точностью схватывать тонкости обертонов многих иностранных языков. Он с легкостью брался за партии не только на родном русском и традиционном для оперы итальянском, но и на других языках — английском, немецком и даже венгерском!Евгений Нестеренко прошел две ключевые театральные школы: ленинградскую и московскую — выступая сперва на сцене Михайловского (тогда — Малого оперного), а потом и Мариинского (тогда — Кировского) театров. А потом долгие годы блистал на сцене Большого. Собственно, именно там он и исполнил свои ключевые роли, которые, на наше счастье, оказались запечатлены: в 70-е и 80-е годы активно снимали фильмы-оперы, а также телеверсии ключевых театральных постановок, и творчество Нестеренко таким образом оказалось достаточно подробно задокументировано.Актерское дарование позволяло ему с легкостью браться за самые сложные именно в драматическом отношении партии. Блистательный Иван Сусанин, партию которого Нестеренко исполнял в обеих версиях — и в традиционном советском прочтении, и в восстановленной "Жизни за царя". И "Князь Игорь" Бородина, где Нестеренко в разные годы исполнял и заглавную партию, и роль хана Кончака, которая по внутреннему насыщению чуть ли не затмевает Игоря. Ну и, конечно же, Борис Годунов — исполнение этой партии Нестеренко считается чуть ли не эталонным. Да он и сам чрезвычайно любил эту роль, многократно к ней возвращаясь, и даже на собственном юбилейном вечере в честь 75-летия исполнил четвертый акт из оперы Мусоргского.Он активно гастролировал и солировал на самых престижных мировых сценах от Метрополитен-опера до Ковент-Гардена. А в прославленной Ла Скала исполнил с десяток ролей в операх, которые редко ставились у нас, – как, например, "Разбойники" Верди или "Царь Эдип" Стравинского. Но все свое творчество Евгений Евгеньевич при этом постоянно связывал именно с русской сценой, со ставшим для него родным Большим театром. В какой-то мере он следовал заветам Шаляпина, не замыкаясь в рамках оперного искусства, и с легкостью брался за иной музыкальный материал: народные песни, духовную музыку. Этот материал он не только исполнял, но и активно записывал, дискография Нестеренко невероятно многогранна и обширна. Он активно преподавал. Собственно, наставничество, сохранение традиций русской оперной школы стало еще одной его творческой целью и, возможно, самой ценной. Блистать на сцене, оставить след в искусстве — это необычайно важно, но передать свое мастерство ученикам — едва ли не важней. И его наследие — это не только сотни сыгранных ролей и десятки пластинок в дискографии, это еще статьи и книги об оперном мастерстве. И конечно же, ученики, в каждом из которых — след его невероятного таланта и фантастического труда.Он поддерживал огонь русской оперной школы, он передал его другим — и это лишь подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и постоянстве творческой памяти.

https://ria.ru/20210320/nesterenko-1602150820.html

https://ria.ru/20210320/nesterenko-1602161800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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