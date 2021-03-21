https://ria.ru/20210321/natsizm-1602231279.html

Лукашенко обратился к белорусам, пытающимся возродить символы нацизма

Лукашенко обратился к белорусам, пытающимся возродить символы нацизма

Белорусам чужда фашистская идеология, но единицы из них сознательно пытаются возродить символы нацизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T21:13

2021-03-21T21:13

2021-03-21T22:10

хатынь

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Белорусам чужда фашистская идеология, но единицы из них сознательно пытаются возродить символы нацизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава государства в воскресенье принял участие в республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине трагедии в Хатыни. Трансляция мероприятия велась в YouTube."Слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом. В этой памяти много боли, страданий, в ней трагический, исторический опыт. Это факт: Вторая мировая война была не просто войной, она стала планомерным истреблением наших славянских народов. И в этот памятный вечер, накануне очередной годовщины хатынской трагедии, я хотел бы обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма. Пусть это единицы, как говорят, в семье не без урода, но такие, к сожалению, есть и в современной Беларуси", - сказал Лукашенко.Он обратил внимание, что в годы войны оккупанты и их пособники сожгли 9 200 белорусских деревень, из них более 5 тысяч - вместе с жителями. "И мы знаем, с чего все начинается: с идей расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных. Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих приверженцев во всем мире", - сказал он.По словам Лукашенко, белорусам никогда не забывать страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Он добавил, что трагедия Хатыни, а также тысяч деревень и городов с такой же судьбой - это неутихающая боль в сердце белорусов и всех советских людей.В ноябре 2020 года Лукашенко заявил, что власти "красиво" уберут из общества бело-красно-белую символику, которую на несанкционированных акциях протеста в республике используют протестующие. Глава государства называл эту символику "фашистской", имея в виду ее использование в годы Великой Отечественной войны коллаборационистами.Хатынь — бывшая деревня Логойского района Минской области Белоруссии — стала символом трагедии белорусского народа, пережитой в годы Великой Отечественной войны: 22 марта 1943 года каратели сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей деревни - 149 человек, в том числе 75 детей. В 1969 году на месте сожженной Хатыни был открыт мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных белорусских деревень и погибших в годы войны жителях Белоруссии и как символ мужества и непокоренности народа. Мемориальный комплекс "Хатынь" включен в государственный список историко-культурного наследия Белоруссии.

https://ria.ru/20200929/vov-1577933552.html

https://ria.ru/20201120/lukashenko-1585516404.html

хатынь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хатынь, александр лукашенко, белоруссия, в мире