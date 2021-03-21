https://ria.ru/20210321/napadki-1602211501.html

Глава МИД Венгрии заявил о нападках Евросоюза из-за вакцины "Спутник V"

Глава МИД Венгрии заявил о нападках Евросоюза из-за вакцины "Спутник V"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью RT о нападках, которым подверглось решение одобрить применение российской вакцины "Спутник... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T16:27

2021-03-21T16:27

2021-03-21T21:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

петер сийярто

себастьян курц

брюссель

венгрия

в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью RT о нападках, которым подверглось решение одобрить применение российской вакцины "Спутник V".По словам министра, это решение принималось после тщательных проверок национального регулятора, делегация которого побывала на месте производства "Спутника V", и изучения соответствующей документации.Он считает, что на венгерские власти обрушилась критика только потому, что они "обратили свой взор на Восток, когда надо смотреть только на Запад".Кроме того, заявил министр, централизованная процедура закупки вакцин Брюсселем оказалась неудачной, о чем свидетельствуют медленные и недостаточные поставки препаратов. Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в научном журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, эффективность вакцины составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Российскую вакцину зарегистрировали уже более 50 стран с общим населения почти полтора миллиарда человек. Сейчас Европейское агентство лекарственных средств проводит экспертизу регистрационного досье "Спутника V". Канцлер Австрии Себастьян Курц уже призвал как можно скорее выдать разрешение на использование вакцины.

брюссель

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", петер сийярто, себастьян курц, брюссель, венгрия, в мире