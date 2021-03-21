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https://ria.ru/20210321/napadki-1602211501.html
Глава МИД Венгрии заявил о нападках Евросоюза из-за вакцины "Спутник V"
Глава МИД Венгрии заявил о нападках Евросоюза из-за вакцины "Спутник V"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью RT о нападках, которым подверглось решение одобрить применение российской вакцины "Спутник... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:27
2021-03-21T21:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
петер сийярто
себастьян курц
брюссель
венгрия
в мире
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью RT о нападках, которым подверглось решение одобрить применение российской вакцины "Спутник V".По словам министра, это решение принималось после тщательных проверок национального регулятора, делегация которого побывала на месте производства "Спутника V", и изучения соответствующей документации.Он считает, что на венгерские власти обрушилась критика только потому, что они "обратили свой взор на Восток, когда надо смотреть только на Запад".Кроме того, заявил министр, централизованная процедура закупки вакцин Брюсселем оказалась неудачной, о чем свидетельствуют медленные и недостаточные поставки препаратов. Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в научном журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, эффективность вакцины составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Российскую вакцину зарегистрировали уже более 50 стран с общим населения почти полтора миллиарда человек. Сейчас Европейское агентство лекарственных средств проводит экспертизу регистрационного досье "Спутника V". Канцлер Австрии Себастьян Курц уже призвал как можно скорее выдать разрешение на использование вакцины.
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вакцина "спутник v", петер сийярто, себастьян курц, брюссель, венгрия, в мире

Глава МИД Венгрии заявил о нападках Евросоюза из-за вакцины "Спутник V"

16:27 21.03.2021 (обновлено: 21:16 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью RT о нападках, которым подверглось решение одобрить применение российской вакцины "Спутник V".
По словам министра, это решение принималось после тщательных проверок национального регулятора, делегация которого побывала на месте производства "Спутника V", и изучения соответствующей документации.

"Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?" — сказал Сийярто.

Он считает, что на венгерские власти обрушилась критика только потому, что они "обратили свой взор на Восток, когда надо смотреть только на Запад".
Кроме того, заявил министр, централизованная процедура закупки вакцин Брюсселем оказалась неудачной, о чем свидетельствуют медленные и недостаточные поставки препаратов.
Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в научном журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, эффективность вакцины составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
Российскую вакцину зарегистрировали уже более 50 стран с общим населения почти полтора миллиарда человек. Сейчас Европейское агентство лекарственных средств проводит экспертизу регистрационного досье "Спутника V". Канцлер Австрии Себастьян Курц уже призвал как можно скорее выдать разрешение на использование вакцины.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Петер СийяртоСебастьян КурцБрюссельВенгрияВ мире
 
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