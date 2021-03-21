https://ria.ru/20210321/myasnikov-1602219575.html

Мясников назвал опасное свойство жаропонижающих

Мясников назвал опасное свойство жаропонижающих

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием жаропонижающих может привести к появлению шума в ушах. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-21T18:27

2021-03-21T18:27

2021-03-22T01:44

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием жаропонижающих может привести к появлению шума в ушах. Медик посоветовал при появлении такого симптома сразу же обратиться к лору, чтобы проверить остроту слуха. Однако, по его мнению, в "девяносто девяти процентах случаев" у больных диагностируют высокочастотный шум в ушах, от которого нет лечения.Мясников добавил, что единственный вариант разрешения проблемы — "смириться и с этим жить".

https://ria.ru/20210320/myasnikov-1602145978.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество