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Мясников назвал опасное свойство жаропонижающих
Мясников назвал опасное свойство жаропонижающих
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием жаропонижающих может привести к появлению шума в ушах. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-21T18:27
2021-03-22T01:44
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием жаропонижающих может привести к появлению шума в ушах. Медик посоветовал при появлении такого симптома сразу же обратиться к лору, чтобы проверить остроту слуха. Однако, по его мнению, в "девяносто девяти процентах случаев" у больных диагностируют высокочастотный шум в ушах, от которого нет лечения.Мясников добавил, что единственный вариант разрешения проблемы — "смириться и с этим жить".
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников назвал опасное свойство жаропонижающих

18:27 21.03.2021 (обновлено: 01:44 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прием жаропонижающих может привести к появлению шума в ушах.
"После ацетилсалициловой кислоты шум в ушах может остаться навечно", — сказал он.
Медик посоветовал при появлении такого симптома сразу же обратиться к лору, чтобы проверить остроту слуха. Однако, по его мнению, в "девяносто девяти процентах случаев" у больных диагностируют высокочастотный шум в ушах, от которого нет лечения.
Мясников добавил, что единственный вариант разрешения проблемы — "смириться и с этим жить".
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 19:09
"Будете болеть раком". Мясников перечислил опасные продукты
 
Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
 
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