https://ria.ru/20210321/moshenniki-1602174143.html

В ЦБ рассказали, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

В ЦБ рассказали, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Мошенничества с якобы ошибочными переводами грозят не только потерей денег, но и могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств. Как... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T08:32

2021-03-21T08:32

2021-03-21T16:41

россия

центральный банк рф (цб рф)

промсвязьбанк

технологии

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мошенничества с якобы ошибочными переводами грозят не только потерей денег, но и могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств. Как защититься, если на карту пришел перевод, который требуют вернуть, рассказали РИА Новости в Банке России и кредитных организациях.Злоумышленники зачастую якобы по ошибке переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам. Такие схемы применяются для последующего незаконного снятия со счета клиента более крупной суммы или для других преступных действий, например отмывания денег, пояснили суть аферы в Промсвязьбанке.Чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги, мошенники используют любые предлоги, даже угрожают уголовным преследованием и судом, рассказал заместитель директора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Анатолий Брагин. По его словам, клиент ни в коем случае не должен пытаться самостоятельно урегулировать ситуацию.В Центробанке рекомендовали придерживаться нескольких простых правил. "Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод", — пояснил регулятор.При этом получившему деньги нужно позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем тоже написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.

https://ria.ru/20210320/moshenniki-1602092000.html

https://ria.ru/20201230/moshenniki-1591498066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), промсвязьбанк, технологии