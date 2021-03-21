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Ученые разоблачили мифы о вакцинах против COVID-19

Ученые разоблачили мифы о вакцинах против COVID-19

Российские ученые в беседе с RT развеяли связанные с вакцинацией против COVID-19 заблуждения о бесплодии и возможности заражения коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T13:21

2021-03-21T13:21

2021-03-21T17:27

распространение коронавируса

владимир болибок

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцины

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские ученые в беседе с RT развеяли связанные с вакцинацией против COVID-19 заблуждения о бесплодии и возможности заражения коронавирусной инфекцией.Как пояснил молекулярный биолог Максим Скулачев, в существующих одобренных препаратах есть маленький фрагмент вируса — один ген, "даже половинка этого гена".Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что эффективность и безопасность прививки — это ключевые параметры. Производитель, регистрируя ее, строго следует международному протоколу при ее одобрении.Ученые также развеяли миф о возникновении риска бесплодия после вакцинации. По словам Скулачева, это — "полная ересь".Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок призвал не отказываться от вакцинации против COVID-19 даже тех, кто уже переболел: со временем количество антител снижается, поэтому возникает опасность повторного заражения. Медик также развеял миф о том, что после первой дозы препарата иммунитет снижается, а вероятность заболеть увеличивается.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)