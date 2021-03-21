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Распространение коронавируса
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Ученые разоблачили мифы о вакцинах против COVID-19
Ученые разоблачили мифы о вакцинах против COVID-19
Российские ученые в беседе с RT развеяли связанные с вакцинацией против COVID-19 заблуждения о бесплодии и возможности заражения коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T13:21
2021-03-21T17:27
распространение коронавируса
владимир болибок
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские ученые в беседе с RT развеяли связанные с вакцинацией против COVID-19 заблуждения о бесплодии и возможности заражения коронавирусной инфекцией.Как пояснил молекулярный биолог Максим Скулачев, в существующих одобренных препаратах есть маленький фрагмент вируса — один ген, "даже половинка этого гена".Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что эффективность и безопасность прививки — это ключевые параметры. Производитель, регистрируя ее, строго следует международному протоколу при ее одобрении.Ученые также развеяли миф о возникновении риска бесплодия после вакцинации. По словам Скулачева, это — "полная ересь".Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок призвал не отказываться от вакцинации против COVID-19 даже тех, кто уже переболел: со временем количество антител снижается, поэтому возникает опасность повторного заражения. Медик также развеял миф о том, что после первой дозы препарата иммунитет снижается, а вероятность заболеть увеличивается.
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владимир болибок, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Ученые разоблачили мифы о вакцинах против COVID-19

13:21 21.03.2021 (обновлено: 17:27 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские ученые в беседе с RT развеяли связанные с вакцинацией против COVID-19 заблуждения о бесплодии и возможности заражения коронавирусной инфекцией.
Как пояснил молекулярный биолог Максим Скулачев, в существующих одобренных препаратах есть маленький фрагмент вируса — один ген, "даже половинка этого гена".
"Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может", — заметил он.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что эффективность и безопасность прививки — это ключевые параметры. Производитель, регистрируя ее, строго следует международному протоколу при ее одобрении.
Ученые также развеяли миф о возникновении риска бесплодия после вакцинации. По словам Скулачева, это — "полная ересь".
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок призвал не отказываться от вакцинации против COVID-19 даже тех, кто уже переболел: со временем количество антител снижается, поэтому возникает опасность повторного заражения. Медик также развеял миф о том, что после первой дозы препарата иммунитет снижается, а вероятность заболеть увеличивается.
 
Распространение коронавирусаВладимир БолибокАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВакциныФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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