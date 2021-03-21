https://ria.ru/20210321/metro-1602209004.html
На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро ограничили движение
На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро ограничили движение
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от станции "Савеловская" до "Владыкино" нет движения поездов, сообщает столичный дептранс в Telegram. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T15:45
2021-03-21T15:45
2021-03-21T16:15
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метро
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происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от станции "Савеловская" до "Владыкино" нет движения поездов, сообщает столичный дептранс в Telegram."Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - позднее сообщил Дептранс.
https://ria.ru/20210320/krasnoarmeets-1602087696.html
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