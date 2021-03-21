https://ria.ru/20210321/metro-1602209004.html

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро ограничили движение

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро ограничили движение

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от станции "Савеловская" до "Владыкино" нет движения поездов, сообщает столичный дептранс в Telegram. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T15:45

2021-03-21T15:45

2021-03-21T16:15

россия

метро

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580593984_0:258:3067:1983_1920x0_80_0_0_48ef84e9fe956cf10c8e58544f29e2f0.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от станции "Савеловская" до "Владыкино" нет движения поездов, сообщает столичный дептранс в Telegram."Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - позднее сообщил Дептранс.

https://ria.ru/20210320/krasnoarmeets-1602087696.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, метро, москва, происшествия