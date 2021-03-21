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На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро ограничили движение
На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро ограничили движение
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от станции "Савеловская" до "Владыкино" нет движения поездов, сообщает столичный дептранс в Telegram. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T15:45
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россия
метро
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от станции "Савеловская" до "Владыкино" нет движения поездов, сообщает столичный дептранс в Telegram."Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - позднее сообщил Дептранс.
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россия, метро, москва, происшествия

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро ограничили движение

15:45 21.03.2021 (обновлено: 16:15 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПассажиры у схемы Московского метрополитена на станции МЦД "Долгопрудная"
Пассажиры у схемы Московского метрополитена на станции МЦД Долгопрудная - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы от станции "Савеловская" до "Владыкино" нет движения поездов, сообщает столичный дептранс в Telegram.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от станции "Савеловская" до станции "Владыкино". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

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"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - позднее сообщил Дептранс.
 
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