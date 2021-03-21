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На запрещенном карнавале в Марселе полиция применила слезоточивый газ
На запрещенном карнавале в Марселе полиция применила слезоточивый газ
Полиция французского города Марсель применила слезоточивый газ для разгона не разрешенного властями и масштабного карнавала, в котором приняло участие около 6,5 РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T22:40
2021-03-21T23:03
приморские альпы
иль-де-франс
франция
марсель
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция французского города Марсель применила слезоточивый газ для разгона не разрешенного властями и масштабного карнавала, в котором приняло участие около 6,5 тысячи человек, сообщают местные СМИ.Префектура полиции департамента Буш-дю-Рон в своем Twitter подчеркнула, что участники шествия были без масок и не соблюдали дистанцию. Это, по выражению правоохранителей, “полная безответственность в разгар кризиса в сфере здравоохранения”.По меньшей мере два человека были задержаны – один из них бросал подручные предметы в полицию. Власти также штрафовали людей без защитных масок, передает радиостанция France Bleu Provence.По информации радио, правоохранители вмешались в происходящее примерно в 18.30 (20.30 мск) и начали разгонять шествие. Радиостанция RCF указывает, что полиция в конце дня применила слезоточивый газ для разгона толпы. Впоследствии правоохранители начали вытеснять толпу с площади Жореса, где собралось около одной тысячи человек.В Марселе, в отличие от 16 других французских департаментов, не действуют новые карантинные ограничения. Однако жители города все равно должны соблюдать менее жесткие меры по борьбе с COVID-19, в том числе обязательное ношение масок в публичных местах и ограничения по численности участников мероприятий.В четверг премьер-министр Франции Жан Кастес объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в парижском регионе, на четыре недели, но карантин будет более гибким, чем предыдущие два. Он вступит в силу с полуночи субботу в восьми департаментах столичного региона Иль-де-Франс, пяти департаментов региона О-де-Франс на севере страны, а и еще в трех департаментах - Приморские Альпы (юго-восток), Приморская Сена (северо-запад), Эр (северо-запад).На перечисленных территориях будут закрыты магазины, которые не относятся к списку первоочередных, например, магазины одежды и обуви. По оценкам французских СМИ, должны будут закрыться 110 тысяч магазинов. Школы и детские сады продолжат работу.
приморские альпы
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РИА Новости
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96
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приморские альпы, иль-де-франс, франция, марсель, в мире

На запрещенном карнавале в Марселе полиция применила слезоточивый газ

22:40 21.03.2021 (обновлено: 23:03 21.03.2021)
 
© CHRISTOPHE SIMONКарнавал в Марселе
Карнавал в Марселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© CHRISTOPHE SIMON
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция французского города Марсель применила слезоточивый газ для разгона не разрешенного властями и масштабного карнавала, в котором приняло участие около 6,5 тысячи человек, сообщают местные СМИ.
Префектура полиции департамента Буш-дю-Рон в своем Twitter подчеркнула, что участники шествия были без масок и не соблюдали дистанцию. Это, по выражению правоохранителей, “полная безответственность в разгар кризиса в сфере здравоохранения”.
По меньшей мере два человека были задержаны – один из них бросал подручные предметы в полицию. Власти также штрафовали людей без защитных масок, передает радиостанция France Bleu Provence.
По информации радио, правоохранители вмешались в происходящее примерно в 18.30 (20.30 мск) и начали разгонять шествие. Радиостанция RCF указывает, что полиция в конце дня применила слезоточивый газ для разгона толпы. Впоследствии правоохранители начали вытеснять толпу с площади Жореса, где собралось около одной тысячи человек.
В Марселе, в отличие от 16 других французских департаментов, не действуют новые карантинные ограничения. Однако жители города все равно должны соблюдать менее жесткие меры по борьбе с COVID-19, в том числе обязательное ношение масок в публичных местах и ограничения по численности участников мероприятий.
В четверг премьер-министр Франции Жан Кастес объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в парижском регионе, на четыре недели, но карантин будет более гибким, чем предыдущие два. Он вступит в силу с полуночи субботу в восьми департаментах столичного региона Иль-де-Франс, пяти департаментов региона О-де-Франс на севере страны, а и еще в трех департаментах - Приморские Альпы (юго-восток), Приморская Сена (северо-запад), Эр (северо-запад).
На перечисленных территориях будут закрыты магазины, которые не относятся к списку первоочередных, например, магазины одежды и обуви. По оценкам французских СМИ, должны будут закрыться 110 тысяч магазинов. Школы и детские сады продолжат работу.
 
Приморские АльпыИль-де-ФрансФранцияМарсельВ мире
 
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