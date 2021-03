https://ria.ru/20210321/lesa-1601978732.html

Международный день лесов

2021-03-21T10:02

Международный день лесов (International Day of Forests) ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 года.Международный день леса посвящен не только непосредственно сохранению лесов нашей планеты, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, чьим домом является лес.Согласно последней Глобальной оценке лесных ресурсов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (2020), общая площадь лесов мира составляет 4,06 миллиарда гектаров, что соответствует 31% территории суши. По оценкам, с 1990 года в результате обезлесения площадь лесов сократилась на 420 миллионов гектаров, однако темпы сокращения существенно замедлились. Площадь лесных культур увеличилась на 123 миллиона гектаров.Основная часть площади лесов мира, составляющая 3,75 миллиардов гектаров (93%), является естественным лесом – категория, которая включает в себя девственные леса, где вмешательство человека было сведено к минимуму, а также вторичные лесные участки, которые, восстановились естественным образом. В мире насчитывается не менее 1,11 миллиарда гектаров девственных лесов, 61% которых приходится на три страны: Бразилию, Канаду и Россию.Более половины (54%) лесов мира приходится всего на пять стран: Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, Соединенные Штаты Америки и Китай. По оценкам, площадь находящихся в охраняемых районах лесов во всем мире составляет 726 миллионов гектаров. Кроме того, леса мира содержат около 606 гигатонн живой̆ биомассы (надземной̆ и подземной̆) и 59 гигатонн мертвой̆ древесины. По данным государственного лесного реестра на сентябрь 2020 года, в России площадь земель лесного фонда составляет 1145,3 миллиона гектаров, в том числе лесная – 894,1 миллиона гектаров, из нее покрытая лесной растительностью – 796,6 миллиона гектаров. Лесистость территории РФ, то есть отношение площади лесопокрытых земель к общей площади суши страны, составляет 46,4%.Основные лесообразующие породы – лиственница, сосна, ель, кедр, бук, береза и осина – занимают около 90% земель, занятых лесными насаждениями.Согласно данным Рослесхоза на январь 2021 года, общий запас древесины в стране составляет 102,2 миллиарда кубометров.Самые высокие уровни лесистости отмечены в Иркутской области (82,4%), Приморском крае (77,2%), Костромской области (73,8%), республике Коми (72,7%) и Пермском крае (71,5%).Леса выполняют жизненно важные экосистемные функции. Они являются наиболее биологически разнообразными экосистемами суши, где обитает и произрастает более 80% половины наземных видов животных, насекомых и растений. Они играют ключевую роль в нашей борьбе с изменением климата. От лесов как от источника продовольствия, крова, энергетических ресурсов, лекарств и доходов напрямую зависят около 1,6 миллиарда жителей планеты. Однако, несмотря на все эти бесценные экологические, экономические, социальные и медицинские свойства, глобальная вырубка лесов продолжается угрожающими темпами по 13 миллионов гектаров леса ежегодно. На долю обезлесения приходится 12-20% от мирового объема выбросов парниковых газов, способствующих глобальному потеплению. В мире деградация земель затрагивает почти два миллиарда гектаров.В России в декабре 2018 года был принят закон о защитных лесах, в котором были установлены пять категорий защитных лесов: расположенные на особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и городские леса. Закон установил жесткий запрет на проведение сплошных рубок для заготовки древесины в водоохранных зонах, городских лесах, а также в защитных лесах других категорий, в том числе в нерестоохранных полосах лесов, в лесопарковых и зеленых зонах.В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.Организаторами Международного дня лесов являются Форум Организации Объединенных Наций по лесам и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в сотрудничестве с правительствами, Совместным партнерством по лесам и другими соответствующими организациями на местах.Каждый Международный день лесов проводится с целью оказания поддержки усилиям стран на местном, национальном и международном уровнях по организации мероприятий, связанных с лесами и деревьями, например, кампаниям по посадке деревьев.В 2021 году Международный день лесов посвящен теме "Восстановление лесов: путь к выходу из кризиса и благополучию" (Forest restoration: a path to recovery and well-being). Восстановление и устойчивое управление лесами способствуют преодолению связанных с изменением климата и биоразнообразием кризисов, а также обеспечивают производство товаров и услуг в интересах устойчивого развития, содействуя экономической деятельности, которая создает рабочие места и улучшает условия жизни. Тема этого года вписывается в Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021-2030 годы).В рамках Международного дня лесов во всем мире ежегодно проводятся кампании по посадке деревьев, а также эколого-просветительские и профилактические мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

