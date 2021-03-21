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Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
Как научиться управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в интервью радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T04:10
2021-03-21T04:10
2021-03-21T04:11
дмитрий сандул
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Реабилитолог рассказал о способе очищения легких
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Как научиться управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в интервью радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул.Мы задействуем ресурс наших легких меньше чем наполовину, уверен специалист. Однако, по его словам, это можно исправить.Он напомнил, что в Европе еще во время Второй мировой войны на подлодках практиковался особый тип дыхания, который позволял "растягивать" кислород как можно дольше. За счет такого типа дыхания мы производим очистку легких и повышаем ресурс и количество воздуха, который в них попадает, сказал реабилитолог.Сандул считает, что дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции.Подобным образом, полагает он, можно научиться контролировать состояние легких, проверить, насколько свободно осуществляется дыхание. Также развитие легких укрепит организм и тем самым поможет ему защититься от будущих инфекций, заверил Сандул.Делать дыхательную гимнастику нужно в тех местах, где в воздухе не может быть инфекции. Поэтому, уточнил специалист, нет необходимости делать ее в медицинской маске ‒ от таких упражнений будет только вред."Качество кислорода играет роль, наша задача – чистый воздух, в маске нельзя делать гимнастику ни в коем случае. Выдох в маску и прогон через себя будет формировать токсины", ‒ предупредил реабилитолог.Он посоветовал минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы по пять минут.
https://ria.ru/20210204/pnevmoniya-1595855006.html
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дмитрий сандул, россия, здоровье, европа, общество
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Как научиться управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в интервью радио Sputnik
реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул
.
Мы задействуем ресурс наших легких меньше чем наполовину, уверен специалист. Однако, по его словам, это можно исправить.
"Мы не задействуем полностью ресурс наших легких – дышим процентов на 30‒40%. Вы сами можете это проверить – вы делаете вдох, и он очень короткий, а если делать целенаправленный вдох, он будет длинный, объемный. Самое простое, что вообще можно делать – научиться пользоваться дыханием и задержками", – пояснил Сандул.
Он напомнил, что в Европе
еще во время Второй мировой войны на подлодках практиковался особый тип дыхания, который позволял "растягивать" кислород как можно дольше. За счет такого типа дыхания мы производим очистку легких и повышаем ресурс и количество воздуха, который в них попадает, сказал реабилитолог.
Сандул считает, что дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции.
"Чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму – технику дыхания, которая известна в Индии, в практике йоги. Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха. Так вы растягиваете легкие, легочная система начинает развиваться", ‒ объяснил специалист.
Подобным образом, полагает он, можно научиться контролировать состояние легких, проверить, насколько свободно осуществляется дыхание. Также развитие легких укрепит организм и тем самым поможет ему защититься от будущих инфекций, заверил Сандул.
Делать дыхательную гимнастику нужно в тех местах, где в воздухе не может быть инфекции. Поэтому, уточнил специалист, нет необходимости делать ее в медицинской маске ‒ от таких упражнений будет только вред.
"Качество кислорода играет роль, наша задача – чистый воздух, в маске нельзя делать гимнастику ни в коем случае. Выдох в маску и прогон через себя будет формировать токсины", ‒ предупредил реабилитолог.
Он посоветовал минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы по пять минут.