Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/legkie-1602163865.html
Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
Как научиться управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в интервью радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T04:10
2021-03-21T04:11
дмитрий сандул
россия
здоровье
европа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Реабилитолог рассказал о способе очищения легких
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587294128_0:124:3422:2048_1920x0_80_0_0_5335dbf5be1cdf4d35a24cced2f0878d.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Как научиться управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в интервью радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул.Мы задействуем ресурс наших легких меньше чем наполовину, уверен специалист. Однако, по его словам, это можно исправить.Он напомнил, что в Европе еще во время Второй мировой войны на подлодках практиковался особый тип дыхания, который позволял "растягивать" кислород как можно дольше. За счет такого типа дыхания мы производим очистку легких и повышаем ресурс и количество воздуха, который в них попадает, сказал реабилитолог.Сандул считает, что дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции.Подобным образом, полагает он, можно научиться контролировать состояние легких, проверить, насколько свободно осуществляется дыхание. Также развитие легких укрепит организм и тем самым поможет ему защититься от будущих инфекций, заверил Сандул.Делать дыхательную гимнастику нужно в тех местах, где в воздухе не может быть инфекции. Поэтому, уточнил специалист, нет необходимости делать ее в медицинской маске ‒ от таких упражнений будет только вред."Качество кислорода играет роль, наша задача – чистый воздух, в маске нельзя делать гимнастику ни в коем случае. Выдох в маску и прогон через себя будет формировать токсины", ‒ предупредил реабилитолог.Он посоветовал минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы по пять минут.
https://ria.ru/20210204/pnevmoniya-1595855006.html
https://ria.ru/20210204/par-1595940242.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587294128_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_fa0ce237498b406ce697fc152a334b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий сандул, россия, здоровье, европа, общество

Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких

04:10 21.03.2021 (обновлено: 04:11 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Как научиться управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в интервью радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул.
Мы задействуем ресурс наших легких меньше чем наполовину, уверен специалист. Однако, по его словам, это можно исправить.
"Мы не задействуем полностью ресурс наших легких – дышим процентов на 30‒40%. Вы сами можете это проверить – вы делаете вдох, и он очень короткий, а если делать целенаправленный вдох, он будет длинный, объемный. Самое простое, что вообще можно делать – научиться пользоваться дыханием и задержками", – пояснил Сандул.
Он напомнил, что в Европе еще во время Второй мировой войны на подлодках практиковался особый тип дыхания, который позволял "растягивать" кислород как можно дольше. За счет такого типа дыхания мы производим очистку легких и повышаем ресурс и количество воздуха, который в них попадает, сказал реабилитолог.
Медицинский работник в ковид-госпитале, организованном в центральной районной больнице в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 08:00Наука
Названы пять способов укрепить легкие до и после ковида
Сандул считает, что дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции.
"Чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму – технику дыхания, которая известна в Индии, в практике йоги. Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха. Так вы растягиваете легкие, легочная система начинает развиваться", ‒ объяснил специалист.
Подобным образом, полагает он, можно научиться контролировать состояние легких, проверить, насколько свободно осуществляется дыхание. Также развитие легких укрепит организм и тем самым поможет ему защититься от будущих инфекций, заверил Сандул.
Делать дыхательную гимнастику нужно в тех местах, где в воздухе не может быть инфекции. Поэтому, уточнил специалист, нет необходимости делать ее в медицинской маске ‒ от таких упражнений будет только вред.
"Качество кислорода играет роль, наша задача – чистый воздух, в маске нельзя делать гимнастику ни в коем случае. Выдох в маску и прогон через себя будет формировать токсины", ‒ предупредил реабилитолог.
Он посоветовал минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы по пять минут.
Финская сауна - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 02:14Распространение коронавируса
Пульмонолог рассказал, нужны ли паровые процедуры при коронавирусе
 
Дмитрий СандулРоссияЗдоровьеЕвропаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:10Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
03:15Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру
03:14Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
03:10Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
02:24США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
02:18Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
02:14Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
02:14Названы способы путешествовать дешевле
02:05"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
01:14Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
01:11Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
00:57На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
00:53Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России
23:53Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
23:50Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
23:44Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
23:12В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
23:06В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
22:54В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
Лента новостейМолния