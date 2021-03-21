https://ria.ru/20210321/legkie-1602163865.html

Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких

Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких

Как научиться управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в интервью радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T04:10

2021-03-21T04:10

2021-03-21T04:11

дмитрий сандул

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Реабилитолог рассказал о способе очищения легких

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Как научиться управлять своим дыханием, чтобы очистить легкие и насытить их кислородом, рассказал в интервью радио Sputnik реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул.Мы задействуем ресурс наших легких меньше чем наполовину, уверен специалист. Однако, по его словам, это можно исправить.Он напомнил, что в Европе еще во время Второй мировой войны на подлодках практиковался особый тип дыхания, который позволял "растягивать" кислород как можно дольше. За счет такого типа дыхания мы производим очистку легких и повышаем ресурс и количество воздуха, который в них попадает, сказал реабилитолог.Сандул считает, что дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции.Подобным образом, полагает он, можно научиться контролировать состояние легких, проверить, насколько свободно осуществляется дыхание. Также развитие легких укрепит организм и тем самым поможет ему защититься от будущих инфекций, заверил Сандул.Делать дыхательную гимнастику нужно в тех местах, где в воздухе не может быть инфекции. Поэтому, уточнил специалист, нет необходимости делать ее в медицинской маске ‒ от таких упражнений будет только вред."Качество кислорода играет роль, наша задача – чистый воздух, в маске нельзя делать гимнастику ни в коем случае. Выдох в маску и прогон через себя будет формировать токсины", ‒ предупредил реабилитолог.Он посоветовал минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы по пять минут.

https://ria.ru/20210204/pnevmoniya-1595855006.html

https://ria.ru/20210204/par-1595940242.html

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дмитрий сандул, россия, здоровье, европа, общество