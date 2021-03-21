https://ria.ru/20210321/lavrov-1602211751.html
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии поздравили Лаврова с днем рождения
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии поздравили Лаврова с днем рождения
Главы министерств иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Даур Кове и Дмитрий Медоев поздравили своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:32
2021-03-21T16:32
2021-03-21T16:32
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий медоев
абхазия
южная осетия
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СУХУМ, 21 мар – РИА Новости. Главы министерств иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Даур Кове и Дмитрий Медоев поздравили своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения, сообщают пресс-службы внешнеполитических ведомств республик.Министру иностранных дел России в воскресенье исполнился 71 год.В телеграмме главы МИД Южной Осетии отмечается, что Лавров является блестящим дипломатом мирового уровня, обладающим собственным неповторимым узнаваемым стилем.По словам Медоева, Лавров привнес в современную мировую политическую систему "новое восприятие российской дипломатии, основанное на стремлении к сбалансированной концепции мирового правопорядка, соблюдении международного права и безусловном уважении к внешнеполитическим позициям России".Медоев подчеркнул, что стратегический характер двусторонних отношений Южной Осетии и России отвечает жизненно важным и долгосрочным национальным интересам обеих стран.
https://ria.ru/20210314/eltsina-1601125200.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий медоев, абхазия, южная осетия
СУХУМ, 21 мар – РИА Новости.
Главы министерств иностранных дел Абхазии
и Южной Осетии
Даур Кове и Дмитрий Медоев
поздравили своего российского коллегу Сергея Лаврова
с днем рождения, сообщают пресс-службы внешнеполитических ведомств республик.
Министру иностранных дел России в воскресенье исполнился 71 год.
"Уважаемый Сергей Викторович! Позвольте выразить вам свое уважение и направить сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Высокий уровень взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Республики Абхазия и Российской Федерации является важной составляющей в развитии межгосударственных отношений", - говорится в поздравлении Кове.
В телеграмме главы МИД Южной Осетии отмечается, что Лавров является блестящим дипломатом мирового уровня, обладающим собственным неповторимым узнаваемым стилем.
По словам Медоева, Лавров привнес в современную мировую политическую систему "новое восприятие российской дипломатии, основанное на стремлении к сбалансированной концепции мирового правопорядка, соблюдении международного права и безусловном уважении к внешнеполитическим позициям России".
Медоев подчеркнул, что стратегический характер двусторонних отношений Южной Осетии и России отвечает жизненно важным и долгосрочным национальным интересам обеих стран.