https://ria.ru/20210321/lavrov-1602211751.html

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии поздравили Лаврова с днем рождения

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии поздравили Лаврова с днем рождения

Главы министерств иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Даур Кове и Дмитрий Медоев поздравили своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения,... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T16:32

2021-03-21T16:32

2021-03-21T16:32

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий медоев

абхазия

южная осетия

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СУХУМ, 21 мар – РИА Новости. Главы министерств иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Даур Кове и Дмитрий Медоев поздравили своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения, сообщают пресс-службы внешнеполитических ведомств республик.Министру иностранных дел России в воскресенье исполнился 71 год.В телеграмме главы МИД Южной Осетии отмечается, что Лавров является блестящим дипломатом мирового уровня, обладающим собственным неповторимым узнаваемым стилем.По словам Медоева, Лавров привнес в современную мировую политическую систему "новое восприятие российской дипломатии, основанное на стремлении к сбалансированной концепции мирового правопорядка, соблюдении международного права и безусловном уважении к внешнеполитическим позициям России".Медоев подчеркнул, что стратегический характер двусторонних отношений Южной Осетии и России отвечает жизненно важным и долгосрочным национальным интересам обеих стран.

https://ria.ru/20210314/eltsina-1601125200.html

абхазия

южная осетия

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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий медоев, абхазия, южная осетия