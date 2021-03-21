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Главы МИД Абхазии и Южной Осетии поздравили Лаврова с днем рождения
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии поздравили Лаврова с днем рождения
Главы министерств иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Даур Кове и Дмитрий Медоев поздравили своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:32
2021-03-21T16:32
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий медоев
абхазия
южная осетия
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СУХУМ, 21 мар – РИА Новости. Главы министерств иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Даур Кове и Дмитрий Медоев поздравили своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения, сообщают пресс-службы внешнеполитических ведомств республик.Министру иностранных дел России в воскресенье исполнился 71 год.В телеграмме главы МИД Южной Осетии отмечается, что Лавров является блестящим дипломатом мирового уровня, обладающим собственным неповторимым узнаваемым стилем.По словам Медоева, Лавров привнес в современную мировую политическую систему "новое восприятие российской дипломатии, основанное на стремлении к сбалансированной концепции мирового правопорядка, соблюдении международного права и безусловном уважении к внешнеполитическим позициям России".Медоев подчеркнул, что стратегический характер двусторонних отношений Южной Осетии и России отвечает жизненно важным и долгосрочным национальным интересам обеих стран.
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий медоев, абхазия, южная осетия

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии поздравили Лаврова с днем рождения

16:32 21.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СУХУМ, 21 мар – РИА Новости. Главы министерств иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Даур Кове и Дмитрий Медоев поздравили своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения, сообщают пресс-службы внешнеполитических ведомств республик.
Министру иностранных дел России в воскресенье исполнился 71 год.
"Уважаемый Сергей Викторович! Позвольте выразить вам свое уважение и направить сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Высокий уровень взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Республики Абхазия и Российской Федерации является важной составляющей в развитии межгосударственных отношений", - говорится в поздравлении Кове.
В телеграмме главы МИД Южной Осетии отмечается, что Лавров является блестящим дипломатом мирового уровня, обладающим собственным неповторимым узнаваемым стилем.
По словам Медоева, Лавров привнес в современную мировую политическую систему "новое восприятие российской дипломатии, основанное на стремлении к сбалансированной концепции мирового правопорядка, соблюдении международного права и безусловном уважении к внешнеполитическим позициям России".
Медоев подчеркнул, что стратегический характер двусторонних отношений Южной Осетии и России отвечает жизненно важным и долгосрочным национальным интересам обеих стран.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий МедоевАбхазияЮжная Осетия
 
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