https://ria.ru/20210321/kuru-1602168599.html

Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру

Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру

Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен с сентября на ноябрь,... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T03:15

2021-03-21T03:15

2021-03-21T03:15

gps

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

союз

французская гвиана

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен с сентября на ноябрь, рассказали РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6, предусматривавший в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Из-за задержки первого пуска Ariane 6, намечающегося во втором квартале 2022 года, оба старта были перенесены на "Союзы".В январе 2021 года еще один источник в отрасли сообщил, что первый из этих двух запусков намечается в сентябре."Старт ракеты "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и двумя спутниками Galileo из Гвианского космического центра (космодром Куру - ред.) отложен на ноябрь", - сказал собеседник агентства.Другой источник подтвердил данную информацию, добавив, что пуск планируется в конце ноября, а его перенос не связан с российскими средствами выведения. "Ракета и разгонный блок давным-давно изготовлены", - сказал он.В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено ещё 12 спутников Galileo.Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 21 рабочий и пять временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20210318/remont-1601741632.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/soyuz-1602149432.html

https://ria.ru/20210320/soyuz-1602124533.html

французская гвиана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gps, глонасс (система навигации), космос - риа наука, союз, французская гвиана