https://ria.ru/20210321/kredit-1602171168.html
Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков
Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков
Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T07:13
2021-03-21T07:13
2021-03-21T07:13
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
кредит
общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются военные, учителя и врачи, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).При этом, если говорить в разрезе профессий, то чаще всего допускают выход на просроченную задолженность офисные сотрудники, продавцы, официанты и повара, рабочие и водители. Еще год назад в лидеры антирейтинга входили и курьеры, однако в прошлом году в связи с резким спросам на услуги по доставке доход клиентов, занятых в этой сфере, существенно вырос, что позволило им начать качественно обслуживать ранее взятые обязательства.Наименьшее количество должников с просроченной задолженностью приходится на пенсионеров (3%), сотрудников финансовых организаций (3%), офицеров (1,5%), врачей (2%) и учителей (1%).В НАПКА пояснили, что низкая доля пожилых людей с "просрочкой" объясняется их привычкой тщательно планировать бюджет и стабильным доходом в виде пенсии. Кроме того, они редко совершают спонтанные покупки, поэтому к вопросу оформления кредита они подходят достаточно взвешенно."Офицеры, врачи и учителя – сотрудники бюджетной сферы, зарплаты которых индексируется и носят постоянный характер, даже в кризисные времена. Кроме того, в этих сферах на текущий момент нет сокращений, поэтому клиентам этих профессий достаточно легко просчитать свои финансовые силы в перспективе нескольких месяцев", - добавили в ассоциации.
https://realty.ria.ru/20210211/aferisty-1596938279.html
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национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), кредит, общество
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются военные, учителя и врачи, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)
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"Структура должников банков и микрофинансовых организаций с просроченной задолженностью по сфере занятости показывает преобладание занятых в сфере услуг (25%). К ним относятся менеджеры, официанты, повара, горничные, риелторы, ведущие праздников, экскурсоводы, сотрудники туристических агентств и так далее. Вторая и третья по удельному весу категории неплательщиков – офисные специалисты и работники сферы торговли – порядка 20% и 18%", - рассказали в ассоциации, добавив, что в сфере строительства трудится еще примерно 10% заемщиков с "просрочкой".
При этом, если говорить в разрезе профессий, то чаще всего допускают выход на просроченную задолженность офисные сотрудники, продавцы, официанты и повара, рабочие и водители. Еще год назад в лидеры антирейтинга входили и курьеры, однако в прошлом году в связи с резким спросам на услуги по доставке доход клиентов, занятых в этой сфере, существенно вырос, что позволило им начать качественно обслуживать ранее взятые обязательства.
Наименьшее количество должников с просроченной задолженностью приходится на пенсионеров (3%), сотрудников финансовых организаций (3%), офицеров (1,5%), врачей (2%) и учителей (1%).
В НАПКА пояснили, что низкая доля пожилых людей с "просрочкой" объясняется их привычкой тщательно планировать бюджет и стабильным доходом в виде пенсии. Кроме того, они редко совершают спонтанные покупки, поэтому к вопросу оформления кредита они подходят достаточно взвешенно.
"Офицеры, врачи и учителя – сотрудники бюджетной сферы, зарплаты которых индексируется и носят постоянный характер, даже в кризисные времена. Кроме того, в этих сферах на текущий момент нет сокращений, поэтому клиентам этих профессий достаточно легко просчитать свои финансовые силы в перспективе нескольких месяцев", - добавили в ассоциации.