https://ria.ru/20210321/kredit-1602171168.html

Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков

Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков

Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T07:13

2021-03-21T07:13

2021-03-21T07:13

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

кредит

общество

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются военные, учителя и врачи, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).При этом, если говорить в разрезе профессий, то чаще всего допускают выход на просроченную задолженность офисные сотрудники, продавцы, официанты и повара, рабочие и водители. Еще год назад в лидеры антирейтинга входили и курьеры, однако в прошлом году в связи с резким спросам на услуги по доставке доход клиентов, занятых в этой сфере, существенно вырос, что позволило им начать качественно обслуживать ранее взятые обязательства.Наименьшее количество должников с просроченной задолженностью приходится на пенсионеров (3%), сотрудников финансовых организаций (3%), офицеров (1,5%), врачей (2%) и учителей (1%).В НАПКА пояснили, что низкая доля пожилых людей с "просрочкой" объясняется их привычкой тщательно планировать бюджет и стабильным доходом в виде пенсии. Кроме того, они редко совершают спонтанные покупки, поэтому к вопросу оформления кредита они подходят достаточно взвешенно."Офицеры, врачи и учителя – сотрудники бюджетной сферы, зарплаты которых индексируется и носят постоянный характер, даже в кризисные времена. Кроме того, в этих сферах на текущий момент нет сокращений, поэтому клиентам этих профессий достаточно легко просчитать свои финансовые силы в перспективе нескольких месяцев", - добавили в ассоциации.

https://realty.ria.ru/20210211/aferisty-1596938279.html

https://ria.ru/20210309/krudit-1600395645.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), кредит, общество