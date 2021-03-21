Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/kredit-1602171168.html
Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков
Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков
Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T07:13
2021-03-21T07:13
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
кредит
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096969_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4a04b5010b5f590e40a65f9cb5f45833.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются военные, учителя и врачи, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).При этом, если говорить в разрезе профессий, то чаще всего допускают выход на просроченную задолженность офисные сотрудники, продавцы, официанты и повара, рабочие и водители. Еще год назад в лидеры антирейтинга входили и курьеры, однако в прошлом году в связи с резким спросам на услуги по доставке доход клиентов, занятых в этой сфере, существенно вырос, что позволило им начать качественно обслуживать ранее взятые обязательства.Наименьшее количество должников с просроченной задолженностью приходится на пенсионеров (3%), сотрудников финансовых организаций (3%), офицеров (1,5%), врачей (2%) и учителей (1%).В НАПКА пояснили, что низкая доля пожилых людей с "просрочкой" объясняется их привычкой тщательно планировать бюджет и стабильным доходом в виде пенсии. Кроме того, они редко совершают спонтанные покупки, поэтому к вопросу оформления кредита они подходят достаточно взвешенно."Офицеры, врачи и учителя – сотрудники бюджетной сферы, зарплаты которых индексируется и носят постоянный характер, даже в кризисные времена. Кроме того, в этих сферах на текущий момент нет сокращений, поэтому клиентам этих профессий достаточно легко просчитать свои финансовые силы в перспективе нескольких месяцев", - добавили в ассоциации.
https://realty.ria.ru/20210211/aferisty-1596938279.html
https://ria.ru/20210309/krudit-1600395645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096969_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_de7695e23b1cc084b74c7f8cbc1b28aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), кредит, общество

Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков

07:13 21.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Чаще всего пропускают платежи по своим кредитам и займам в России офисные сотрудники, продавцы и официанты, а самыми дисциплинированными должниками являются военные, учителя и врачи, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Структура должников банков и микрофинансовых организаций с просроченной задолженностью по сфере занятости показывает преобладание занятых в сфере услуг (25%). К ним относятся менеджеры, официанты, повара, горничные, риелторы, ведущие праздников, экскурсоводы, сотрудники туристических агентств и так далее. Вторая и третья по удельному весу категории неплательщиков – офисные специалисты и работники сферы торговли – порядка 20% и 18%", - рассказали в ассоциации, добавив, что в сфере строительства трудится еще примерно 10% заемщиков с "просрочкой".
При этом, если говорить в разрезе профессий, то чаще всего допускают выход на просроченную задолженность офисные сотрудники, продавцы, официанты и повара, рабочие и водители. Еще год назад в лидеры антирейтинга входили и курьеры, однако в прошлом году в связи с резким спросам на услуги по доставке доход клиентов, занятых в этой сфере, существенно вырос, что позволило им начать качественно обслуживать ранее взятые обязательства.
Наименьшее количество должников с просроченной задолженностью приходится на пенсионеров (3%), сотрудников финансовых организаций (3%), офицеров (1,5%), врачей (2%) и учителей (1%).
Девушка в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 10:01
Банки рассказали, как ипотечному заемщику не стать жертвой аферистов
В НАПКА пояснили, что низкая доля пожилых людей с "просрочкой" объясняется их привычкой тщательно планировать бюджет и стабильным доходом в виде пенсии. Кроме того, они редко совершают спонтанные покупки, поэтому к вопросу оформления кредита они подходят достаточно взвешенно.
"Офицеры, врачи и учителя – сотрудники бюджетной сферы, зарплаты которых индексируется и носят постоянный характер, даже в кризисные времена. Кроме того, в этих сферах на текущий момент нет сокращений, поэтому клиентам этих профессий достаточно легко просчитать свои финансовые силы в перспективе нескольких месяцев", - добавили в ассоциации.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 05:14
Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам
 
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)КредитОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния