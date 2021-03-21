https://ria.ru/20210321/kramer-1602192879.html
Даниил Крамер в свой день рождения проведет программу на радио
Даниил Крамер в свой день рождения проведет программу на радио
Совместный проект Российского музыкального союза (РМС) и "Радио России" будет представлен в день рождения народного артиста России, известного пианиста,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T12:30
2021-03-21T12:30
2021-03-21T12:30
культура
даниил крамер
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Совместный проект Российского музыкального союза (РМС) и "Радио России" будет представлен в день рождения народного артиста России, известного пианиста, композитора, педагога Даниила Крамера, которому 21 марта исполняется 61 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Ежемесячное джазовое обозрение Крамера будет выходить каждое третье воскресенье месяца. Слушателей ждет обзор знаменательных дат и событий, а также фирменный мастер-класс от маэстро джаза.И свой первый выпуск, по словам пианиста, он посвятит эстетической стороне музыкальной речи, расскажет, как создать музыкальное произведение, которое могло бы увлечь, захватить слушателя, заставило бы его переживать, и объяснит, какие специальные приемы помогут раскрыть смысл, вложенный автором в музыку. В завершении прозвучит дебютный выпуск "Странного блюза". Следующими темами Крамера станут беседы о джазовых стандартах, о жанрах и джазовом ритме.Прямой эфир и подкаст "Джазового нестандарта" с Даниилом Крамером в рамках программы "Серьезная музыка" будет доступен 21 марта в 23.10 на сайте "Радио России".
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РИА Новости
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РИА Новости
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даниил крамер, музыка, новости культуры
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Совместный проект Российского музыкального союза (РМС) и "Радио России" будет представлен в день рождения народного артиста России, известного пианиста, композитора, педагога Даниила Крамера, которому 21 марта исполняется 61 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Ежемесячное джазовое обозрение Крамера будет выходить каждое третье воскресенье месяца. Слушателей ждет обзор знаменательных дат и событий, а также фирменный мастер-класс от маэстро джаза.
"Всем музыкантам я желаю написать самый лучший опус на свете и стать гением, а всем остальным - понять, что музыка - не просто произведения, музыка - это язык, это характер, это смысл", - отметил Крамер.
И свой первый выпуск, по словам пианиста, он посвятит эстетической стороне музыкальной речи, расскажет, как создать музыкальное произведение, которое могло бы увлечь, захватить слушателя, заставило бы его переживать, и объяснит, какие специальные приемы помогут раскрыть смысл, вложенный автором в музыку. В завершении прозвучит дебютный выпуск "Странного блюза". Следующими темами Крамера станут беседы о джазовых стандартах, о жанрах и джазовом ритме.
Прямой эфир и подкаст "Джазового нестандарта" с Даниилом Крамером в рамках программы "Серьезная музыка" будет доступен 21 марта в 23.10 на сайте "Радио России".