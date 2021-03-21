https://ria.ru/20210321/koronavirus-1602186261.html

В России за сутки умер 371 пациент с COVID-19

В России за сутки умер 371 пациент с COVID-19

Суточный прирост умерших от коронавирусной инфекции в России составил 371 случай, за все время пандемии число смертей от COVID-19 превысило 95 тысяч, сообщили... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:03

2021-03-21T11:03

2021-03-21T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Суточный прирост умерших от коронавирусной инфекции в России составил 371 случай, за все время пандемии число смертей от COVID-19 превысило 95 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции."За последние сутки подтверждена 371 смерть... За весь период по России умерло 95 030 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве этот показатель составил 50 случаев, Санкт-Петербурге — 37, Подмосковье — 26.

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москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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