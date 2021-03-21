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В России за сутки умер 371 пациент с COVID-19
В России за сутки умер 371 пациент с COVID-19
Суточный прирост умерших от коронавирусной инфекции в России составил 371 случай, за все время пандемии число смертей от COVID-19 превысило 95 тысяч, сообщили... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:03
2021-03-21T11:03
2021-03-21T11:05
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Суточный прирост умерших от коронавирусной инфекции в России составил 371 случай, за все время пандемии число смертей от COVID-19 превысило 95 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции."За последние сутки подтверждена 371 смерть... За весь период по России умерло 95 030 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве этот показатель составил 50 случаев, Санкт-Петербурге — 37, Подмосковье — 26.
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