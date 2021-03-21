https://ria.ru/20210321/koronavirus-1602186029.html

В России за сутки выявили 9299 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 9299 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 9299 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:01

2021-03-21T11:01

2021-03-21T12:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9299 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 9632 заразившихся. Показатель остается на уровне начале октября, суточный темп прироста составляет 0,22 процента. Умер 371 человек, выписались 8743 выздоровевших.У 12 процентов заразившихся (1117 человек) не наблюдается симптомов. Новые случаи выявили в 84 регионах, прироста нет только в Туве. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1511 (днем ранее было 1728), Санкт-Петербурге — 881, Подмосковье — 648, Нижегородской области — 346, Ростовской — 243, Самарской и Воронежской — по 205.Меньше всего заразившихся — на Чукотке (один), в Ненецком автономном округе (два), Еврейской автономной и Магаданской областях (по три).Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 456 869 человек, умерли за все время 95 030, вылечились — 4 069 395.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 122 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже достигло 122,8 миллиона. Почти 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210320/protsenko-1602098079.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество