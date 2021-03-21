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В Минпросвещения проконтролируют ситуацию с отравлением под Смоленском
В Минпросвещения проконтролируют ситуацию с отравлением под Смоленском
Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко взял под личный контроль ситуацию с отравлением школьников в поселке городского типа Верхнеднепровский РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T13:54
2021-03-21T13:54
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
здоровье - общество
смоленская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко взял под личный контроль ситуацию с отравлением школьников в поселке городского типа Верхнеднепровский Смоленской области.Ранее сообщалось о пищевом отравлении 16 учеников школы № 2 в указанном населенном пункте Дорогобужского района. Шесть пострадавших попали в больницу, остальные лечатся амбулаторно. По данным прокуратуры, медицинская помощь потребовалась 18 школьникам. Возбуждно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".По данным Глушко, симптомы пищевого отравления (предварительный диагноз - "острый гастероэнтерокалит") выявлены у 20 учеников. В настоящее время, отметил чиновник, их состояние удовлетворительное, средней тяжести, у всех наблюдается положительная динамика, диспептический синдром купирован.Глушко добавил, что питание в этой школе организовано на аутсорсинге, школу обслуживает индивидуальный предприниматель.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), здоровье - общество, смоленская область, происшествия

В Минпросвещения проконтролируют ситуацию с отравлением под Смоленском

13:54 21.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко взял под личный контроль ситуацию с отравлением школьников в поселке городского типа Верхнеднепровский Смоленской области.
"Ситуация находится под моим личным контролем", - написал Глушко в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о пищевом отравлении 16 учеников школы № 2 в указанном населенном пункте Дорогобужского района. Шесть пострадавших попали в больницу, остальные лечатся амбулаторно. По данным прокуратуры, медицинская помощь потребовалась 18 школьникам. Возбуждно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По данным Глушко, симптомы пищевого отравления (предварительный диагноз - "острый гастероэнтерокалит") выявлены у 20 учеников. В настоящее время, отметил чиновник, их состояние удовлетворительное, средней тяжести, у всех наблюдается положительная динамика, диспептический синдром купирован.
Глушко добавил, что питание в этой школе организовано на аутсорсинге, школу обслуживает индивидуальный предприниматель.
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