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На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, где в ходе митинга в субботу активисты облили здание краской и пытались... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T00:57
2021-03-21T01:23
правый сектор
одесская область
одесса
киев
украина
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КИЕВ, 21 мар - РИА Новости. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, где в ходе митинга в субботу активисты облили здание краской и пытались поджечь двери, один участник задержан, сообщила пресс-служба полиции.Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание.Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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правый сектор, одесская область, одесса, киев, украина, в мире

На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента

00:57 21.03.2021 (обновлено: 01:23 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции националистов у офиса президента Украины в Киеве
Участники акции националистов у офиса президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 21 мар - РИА Новости. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, где в ходе митинга в субботу активисты облили здание краской и пытались поджечь двери, один участник задержан, сообщила пресс-служба полиции.
Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание.
"За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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