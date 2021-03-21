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В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку

В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку

В Великобритании хомяк по кличке Сталин спас свою 43-летнюю хозяйку Андреа Лэнг, укусив ее за большой палец во время уборки клетки, пишет Daily Star. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T09:43

2021-03-21T09:43

2021-03-21T17:30

хомяк

великобритания

в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Великобритании хомяк по кличке Сталин спас свою 43-летнюю хозяйку Андреа Лэнг, укусив ее за большой палец во время уборки клетки, пишет Daily Star.Когда палец распух, а из раны пошел гной, женщина обратилась к врачу. Ей назначили антибиотики, однако после она заметила на руках синяки, и решила узнать, не связаны ли они с укусом грызуна. В итоге Лэнг доставили в больницу. Там выяснили, что у нее опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это состояние вызвано редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов.Сейчас женщина добавила к кличке хомяка "доктор" и прикасается к нему только в перчатках.

https://ria.ru/20201105/popugay-1583098641.html

великобритания

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2021

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хомяк, великобритания, в мире