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В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку
В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку
В Великобритании хомяк по кличке Сталин спас свою 43-летнюю хозяйку Андреа Лэнг, укусив ее за большой палец во время уборки клетки, пишет Daily Star. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T09:43
2021-03-21T17:30
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Великобритании хомяк по кличке Сталин спас свою 43-летнюю хозяйку Андреа Лэнг, укусив ее за большой палец во время уборки клетки, пишет Daily Star.Когда палец распух, а из раны пошел гной, женщина обратилась к врачу. Ей назначили антибиотики, однако после она заметила на руках синяки, и решила узнать, не связаны ли они с укусом грызуна. В итоге Лэнг доставили в больницу. Там выяснили, что у нее опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это состояние вызвано редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов.Сейчас женщина добавила к кличке хомяка "доктор" и прикасается к нему только в перчатках.
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хомяк, великобритания, в мире

В Британии хомяк по кличке Сталин спас хозяйку

09:43 21.03.2021 (обновлено: 17:30 21.03.2021)
 
© Depositphotos / alexkalashnikovХомяк
Хомяк - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Depositphotos / alexkalashnikov
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Великобритании хомяк по кличке Сталин спас свою 43-летнюю хозяйку Андреа Лэнг, укусив ее за большой палец во время уборки клетки, пишет Daily Star.
Когда палец распух, а из раны пошел гной, женщина обратилась к врачу. Ей назначили антибиотики, однако после она заметила на руках синяки, и решила узнать, не связаны ли они с укусом грызуна. В итоге Лэнг доставили в больницу. Там выяснили, что у нее опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это состояние вызвано редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов.

"Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови", — цитирует издание Лэнг.

Сейчас женщина добавила к кличке хомяка "доктор" и прикасается к нему только в перчатках.
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