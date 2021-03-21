https://ria.ru/20210321/istrebiteli-1602196561.html

В NI рассказали о недостатке у США новейших истребителей

В NI рассказали о недостатке у США новейших истребителей

США не смогут противостоять России и Китаю в возможной войне из-за нехватки стелс-истребителей, считает обозреватель The National Interest Крис Осборн. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T13:29

2021-03-21T13:29

2021-03-21T15:31

россия

ввс сша

f-22

f-35

f-15se

китай

сша

безопасность

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США не смогут противостоять России и Китаю в возможной войне из-за нехватки стелс-истребителей, считает обозреватель The National Interest Крис Осборн.Автор статьи отмечает, что, несмотря на наличие F-22 и F-35, ВВС США в целом испытывают нехватку истребителей пятого поколения. Основную часть авиапарка составляют самолеты четвертого поколения, которые, по словам эксперта, не способны проникнуть в воздушное пространство противника незамеченными, учитывая уровень российских и китайских систем ПВО.Осборн обращает внимание, что для превосходства в воздушном бою необходимы скорость, скрытность и маневренность.В свою очередь, бывший пилот F-15 и генерал ВВС Дэвид Дептула разделяет точку зрения Осборна. Генерал считает, что китайские HQ-9 или российскими С-400 действительно могут создать проблему при недостаточном количестве самолетов у США.Он также отметил, что Россия и Китай наращивают парк самолетов пятого поколения, таких как Су-57 и J-31, поэтому, по мнению военного, американские истребители четвертого поколения вряд ли смогут одержать победу в воздушном бою.

https://ria.ru/20210318/giperzvuk-1601833689.html

https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html

россия

китай

сша

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россия, ввс сша, f-22, f-35, f-15se, китай, сша, безопасность