В NI рассказали о недостатке у США новейших истребителей
13:29 21.03.2021 (обновлено: 15:31 21.03.2021)
© Фото : Staff Sgt. Paige YenkeИстребитель F-15E ВВС США с установленной на нем ракетой AGM-158B JASSM-ER
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США не смогут противостоять России и Китаю в возможной войне из-за нехватки стелс-истребителей, считает обозреватель The National Interest Крис Осборн.
Автор статьи отмечает, что, несмотря на наличие F-22 и F-35, ВВС США в целом испытывают нехватку истребителей пятого поколения. Основную часть авиапарка составляют самолеты четвертого поколения, которые, по словам эксперта, не способны проникнуть в воздушное пространство противника незамеченными, учитывая уровень российских и китайских систем ПВО.
Осборн обращает внимание, что для превосходства в воздушном бою необходимы скорость, скрытность и маневренность.
В свою очередь, бывший пилот F-15 и генерал ВВС Дэвид Дептула разделяет точку зрения Осборна.
"ВВС США нужны самолеты, которые могут проникать в зоны действия ПВО противника", — приводит издание слова Дептулы.
Генерал считает, что китайские HQ-9 или российскими С-400 действительно могут создать проблему при недостаточном количестве самолетов у США.
Он также отметил, что Россия и Китай наращивают парк самолетов пятого поколения, таких как Су-57 и J-31, поэтому, по мнению военного, американские истребители четвертого поколения вряд ли смогут одержать победу в воздушном бою.