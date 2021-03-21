https://ria.ru/20210321/ispaniya-1602192223.html

Испания выдала России бывшего чиновника, осужденного за мошенничество

Испания выдала России бывшего чиновника, осужденного за мошенничество

В Россию из Испании экстрадированы осужденный за мошенничество бывший чиновник Сергей Гаврилов и гражданин Эквадора, обвиняемый в контрабанде семи килограммов... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T12:19

2021-03-21T12:19

2021-03-21T22:01

россия

генеральная прокуратура рф

сергей гаврилов

испания

происшествия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Россию из Испании экстрадированы осужденный за мошенничество бывший чиновник Сергей Гаврилов и гражданин Эквадора, обвиняемый в контрабанде семи килограммов кокаина, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.Отмечается, что начальник ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства" Гаврилов обвиняется в превышении должностных полномочий. Кроме того, в 2015 году в Чебоксарах он был признан виновным в пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к четырем годам лишения свободы.Согласно приговору суда, в мае 2012 года Гаврилов содействовал в предоставлении информации и устранении препятствий для хищения 11,5 миллиона рублей у ОАО "Чувашавтодор", владельцем ста процентов акций которого является Чувашская Республика. Деньги были переданы Гаврилову и другому лицу в качестве вознаграждения за якобы совершенные ими действия по фальсификации результатов аукциона на право заключения госконтракта.С апреля по сентябрь 2013 года Гаврилов заключил госконтракты с ООО "Воддорстрой" и ЗАО "Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна "Сызранская" на ремонт находящихся в ведении ФКУ Упрдор "Волга" автомобильных дорог на 106,6 миллиона рублей. При этом эти участки дорог находились на гарантийном обслуживании ОАО "Дорисс" и ООО "Мордовдор-строй".В Генпрокуратуре пояснили, что сейчас в суде находится еще одно уголовное дело по обвинению Гаврилова, из которого следует, что он заключил с ГУП "Республиканское управление капитального строительства" договор. В рамках этого договора с сентября 2012 года по март 2013 года субподрядчик на земельных участках, принадлежащих ООО "СП "Стрелецкое", провел строительно-монтажные и земляные работы, повлекшие причинение ущерба на сумму 3,8 миллиона рублей.В январе 2016 года Гаврилов был объявлен в международный розыск. В мае 2019 года он был задержан в Испании.Также зарубежные коллеги по запросу Генпрокуратуры России выдали для привлечения к уголовной ответственности Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье. Он обвиняется в контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере и незаконном сбыте наркотиков."По предварительным данным, злоумышленник из Испании поручил своему сообщнику, находившемуся в России в качестве туриста на чемпионате мира по футболу, найти покупателя крупной партии наркотиков. В случае успешной первой сделки Кортес планировал поставлять в Россию запрещенный товар систематически", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, в 2018 году эквадорец на теплоходе Baltic Autumn, следовавшем из порта города Гуаякиль в Санкт-Петербург, провез семь килограмм кокаина. После совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034027.html

https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html

https://ria.ru/20210120/podozrevaemye-1593810519.html

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россия, генеральная прокуратура рф, сергей гаврилов, испания, происшествия