Турция обвинила Сирию в атаке на гражданские объекты в Идлибе
© AP Photo / Hussein MallaСтолкновения в сирийском городе Даръа
© AP Photo / Hussein Malla
АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей.
Ранее в воскресенье минобороны Турции обвинило Дамаск в артобстреле больницы в районе Атариб в Идлибской зоне деэскалации, при этом, как утверждалось, погибли пять мирных жителей и десять были ранены.
"Режим (президента Сирии Башара) Асада, который ранее атаковал больницу в Атарибе, теперь нанес ракетный удар по жилому району Ках в Идлибской зоне деэскалации и стоянке грузовиков и трейлеров в районе Сармады. В Кахе погибло много сельскохозяйственных животных, семь мирных жителей получили ранения на стоянке грузовиков и трейлеров", - сообщило турецкое военное ведомство.
Отмечается, что российской стороне было направлено уведомление "о немедленном прекращении нападений", а находящиеся в регионе турецкие войска были предупреждены.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.
* Террористическая организация, запрещенная в России