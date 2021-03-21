https://ria.ru/20210321/idlib-1602239145.html

Турция обвинила Сирию в атаке на гражданские объекты в Идлибе

Турция обвинила Сирию в атаке на гражданские объекты в Идлибе

Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего, как РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T23:35

2021-03-21T23:35

2021-03-21T23:35

минобороны турции

исламское государство

ирак

турция

сирия

дамаск (город)

в мире

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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей.Ранее в воскресенье минобороны Турции обвинило Дамаск в артобстреле больницы в районе Атариб в Идлибской зоне деэскалации, при этом, как утверждалось, погибли пять мирных жителей и десять были ранены.Отмечается, что российской стороне было направлено уведомление "о немедленном прекращении нападений", а находящиеся в регионе турецкие войска были предупреждены.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html

https://ria.ru/20210316/siriya-1601457142.html

ирак

турция

сирия

дамаск (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны турции, исламское государство, ирак, турция, сирия, дамаск (город), в мире