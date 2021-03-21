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Турция обвинила Сирию в атаке на гражданские объекты в Идлибе
Турция обвинила Сирию в атаке на гражданские объекты в Идлибе
Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего, как РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T23:35
2021-03-21T23:35
минобороны турции
исламское государство
ирак
турция
сирия
дамаск (город)
в мире
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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей.Ранее в воскресенье минобороны Турции обвинило Дамаск в артобстреле больницы в районе Атариб в Идлибской зоне деэскалации, при этом, как утверждалось, погибли пять мирных жителей и десять были ранены.Отмечается, что российской стороне было направлено уведомление "о немедленном прекращении нападений", а находящиеся в регионе турецкие войска были предупреждены.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок. * Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html
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ирак
турция
сирия
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минобороны турции, исламское государство, ирак, турция, сирия, дамаск (город), в мире

Турция обвинила Сирию в атаке на гражданские объекты в Идлибе

23:35 21.03.2021
 
© AP Photo / Hussein MallaСтолкновения в сирийском городе Даръа
Столкновения в сирийском городе Даръа - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© AP Photo / Hussein Malla
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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей.
Ранее в воскресенье минобороны Турции обвинило Дамаск в артобстреле больницы в районе Атариб в Идлибской зоне деэскалации, при этом, как утверждалось, погибли пять мирных жителей и десять были ранены.
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"Режим (президента Сирии Башара) Асада, который ранее атаковал больницу в Атарибе, теперь нанес ракетный удар по жилому району Ках в Идлибской зоне деэскалации и стоянке грузовиков и трейлеров в районе Сармады. В Кахе погибло много сельскохозяйственных животных, семь мирных жителей получили ранения на стоянке грузовиков и трейлеров", - сообщило турецкое военное ведомство.

Отмечается, что российской стороне было направлено уведомление "о немедленном прекращении нападений", а находящиеся в регионе турецкие войска были предупреждены.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Минобороны ТурцииИсламское государствоИракТурцияСирияДамаск (город)В мире
 
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