Белорусская партия "Грамада" заявила о задержании своего лидера
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. В офисе Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") заявили о задержании председателя партии Игоря Борисова.
"Игорь Борисов задержан, он находится в Партизанском РУВД Минска. Скорее всего, с ним проводится беседа относительно "Дня воли", - рассказала РИА Новости сотрудница офиса.
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Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада") – одна из тех, кто в марте подал в мэрию Минска заявку на проведение оппозицией 25 марта массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики ("День воли"). БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.
Глава КГБ республики Иван Тертель сообщал, что спецслужбам известно о планах по дестабилизации извне в период 25-27 марта. Тертель отмечал, что получена информация о трех сценариях акций протеста в белорусской столице в этот период, в том числе – с нанесением увечий гражданам и столкновениями с правоохранителями. Причем два первых сценария, по его словам, на начальном этапе предусматривают подачу заявки на празднование оппозицией "Дня воли".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд лидеров оппозиции выехали за границу, откуда продолжают политическую деятельность и призывают граждан к участию в протестах.