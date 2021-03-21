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Белорусская партия "Грамада" заявила о задержании своего лидера
Белорусская партия "Грамада" заявила о задержании своего лидера
В офисе Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") заявили о задержании председателя партии Игоря Борисова. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:39
2021-03-21T16:39
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. В офисе Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") заявили о задержании председателя партии Игоря Борисова.Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада") – одна из тех, кто в марте подал в мэрию Минска заявку на проведение оппозицией 25 марта массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики ("День воли"). БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.Глава КГБ республики Иван Тертель сообщал, что спецслужбам известно о планах по дестабилизации извне в период 25-27 марта. Тертель отмечал, что получена информация о трех сценариях акций протеста в белорусской столице в этот период, в том числе – с нанесением увечий гражданам и столкновениями с правоохранителями. Причем два первых сценария, по его словам, на начальном этапе предусматривают подачу заявки на празднование оппозицией "Дня воли".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд лидеров оппозиции выехали за границу, откуда продолжают политическую деятельность и призывают граждан к участию в протестах.
https://ria.ru/20210319/lukashenko-1602001845.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусская партия "Грамада" заявила о задержании своего лидера

16:39 21.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Паўлюк Шапецька / Председатель партии "Грамада" Игорь Борисов
Председатель партии Грамада Игорь Борисов - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Паўлюк Шапецька /
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. В офисе Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") заявили о задержании председателя партии Игоря Борисова.

"Игорь Борисов задержан, он находится в Партизанском РУВД Минска. Скорее всего, с ним проводится беседа относительно "Дня воли", - рассказала РИА Новости сотрудница офиса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 15:39
Лукашенко пообещал, что у белорусов будут другие президенты
Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада") – одна из тех, кто в марте подал в мэрию Минска заявку на проведение оппозицией 25 марта массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики ("День воли"). БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.
Глава КГБ республики Иван Тертель сообщал, что спецслужбам известно о планах по дестабилизации извне в период 25-27 марта. Тертель отмечал, что получена информация о трех сценариях акций протеста в белорусской столице в этот период, в том числе – с нанесением увечий гражданам и столкновениями с правоохранителями. Причем два первых сценария, по его словам, на начальном этапе предусматривают подачу заявки на празднование оппозицией "Дня воли".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 12:49
Песков прокомментировал слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд лидеров оппозиции выехали за границу, откуда продолжают политическую деятельность и призывают граждан к участию в протестах.
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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