Еврокомиссар заявил, что ЕС не нуждается в вакцине "Спутник V"
23:59 21.03.2021 (обновлено: 03:18 22.03.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
Ранее он говорил, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.
"Поскольку мы – континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин – четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"... и другие препараты. Необходимо, чтобы эти (одобренные в ЕС вакцины – ред.) производились массово и массово же применялись", - заявил Бретон в эфире телеканала TF1.
"Касаемо "Спутника V": у россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии", - сказал еврокомиссар, добавив, что приоритет отдается вакцинам, "которые производятся на европейской территории".
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Он отметил, что с марта по июнь в страны Европы будет доставлено от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавируса. Предположительно, к "символической дате" – 14 июля – ЕС сможет достичь коллективного иммунитета, указал он.