https://ria.ru/20210321/evrosoyuz-1602239882.html

Еврокомиссар заявил, что ЕС не нуждается в вакцине "Спутник V"

Еврокомиссар заявил, что ЕС не нуждается в вакцине "Спутник V"

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-21T23:59

2021-03-21T23:59

2021-03-22T03:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

европа

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.Ранее он говорил, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь."Касаемо "Спутника V": у россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии", - сказал еврокомиссар, добавив, что приоритет отдается вакцинам, "которые производятся на европейской территории".Он отметил, что с марта по июнь в страны Европы будет доставлено от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавируса. Предположительно, к "символической дате" – 14 июля – ЕС сможет достичь коллективного иммунитета, указал он.Для всего ЕС вакцины одобряют Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и ЕК. Они уже допустили четыре препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом Венгрия и Словакия, входящие в ЕС, разрешили использование на своей территории "Спутника V".

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html

европа

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире