https://ria.ru/20210321/energetika-1602131189.html

Украинский "Энергоатом" процветает благодаря "агрессору"

Украинский "Энергоатом" процветает благодаря "агрессору"

Нынешнюю зиму украинская энергосистема прошла с большим трудом и только благодаря помощи из смежных энергосистем Белоруссии и России. В связи с чем на Украине... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T08:00

2021-03-21T08:00

2021-03-21T15:10

россия

юрий витренко

westinghouse electric

энергоатом

ринат ахметов

белоруссия

твэл

украина

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_74:84:1051:633_1920x0_80_0_0_758e9c78343de2ebd264a3b14ed5cdf2.jpg

Нынешнюю зиму украинская энергосистема прошла с большим трудом и только благодаря помощи из смежных энергосистем Белоруссии и России. В связи с чем на Украине начались поиски виновных в едва не случившемся коллапсе: обсуждаются особенности формирования энергобаланса и "успехи" энергорынка, якобы работающего на европейских принципах, выясняется, кто больше виноват в зимнем недопроизводстве электроэнергии — тепловики или атомщики.Поначалу атакованной оказалась национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) "Энергоатом" — крупнейший производитель электричества в стране. Компанию обвиняли в том, что она не смогла до зимы закончить плановые ремонты энергоблоков и тем самым спровоцировала проблемы в энергогенерации. Но при этом как-то вне зоны внимания оставался тот факт, что тепловая генерация подошла к зиме с минимальными запасами угля, а к ее середине оказалась вообще практически без запасов.И если сложить факты несвоевременных ремонтов атомных энергоблоков и неподготовленности к зиме тепловой генерации, то становится очевидно, что главной причиной зимнего энергетического кризиса является "гениальная" энергетическая политика украинского государства, которое, к слову, уже в ближайшие полтора года планирует отсоединиться от энергосистем Белоруссии и России, по сути, спасших украинскую энергосистему от веерных отключений в январе — феврале.Впрочем, комплексный анализ ситуации оставляет вопросы и к энергетической политике России по отношению к Украине. В частности, он показывает, что украинская атомная энергетика дрейфует от России к Соединенным Штатам не в последнюю очередь… за счет России. Это отнюдь не открывает перед украинской атомной энергетикой радужных перспектив развития, но точно ведет к скорейшей потере Россией рынка ядерного топлива Украины.По итогам января — февраля в объединенную энергосистему Украины было импортировано 450 миллионов киловатт-часов электроэнергии из Белоруссии и еще 97 миллионов киловатт-часов из России. Итого 547 миллионов киловатт-часов. Это вроде и немного — примерно 4,4% от среднемесячного производства электроэнергии в стране. Но в то же время за весь прошлый год чистый импорт электроэнергии из России и Белоруссии составил 123 миллиона киловатт-часов. А за нынешние январь — февраль он уже почти в 4,5 раза больше. Что, собственно, и привело к скандалу.Сторонники короля украинской тепловой генерации Рината Ахметова еще на рубеже января — февраля бросились обвинять в сложившейся ситуации "Энергоатом", пять из 15 энергоблоков которого как раз во время максимальных холодов были остановлены на ремонт. При этом оставлялось за скобками, что запасы угля на ТЭС и ТЭЦ практически отсутствовали, а сами тепловые блоки один за другим аварийно останавливались. Ну и главное — не упоминались причины, которые привели и к зимним ремонтам блоков АЭС и отсутствию угля на складах ТЭС и ТЭЦ. А дело тут в том, что еще с весны прошлого года, когда пост министра энергетики оказался захвачен Ринатом Ахметовым в лице его ставленницы Ольги Буславец, министерство утвердило энергобаланс, направленный на остановку максимально большого числа блоков АЭС и максимальную загрузку ТЭС и ТЭЦ. Интерес Ахметова тут очевиден: цены на уголь тогда обвалились, тогда как электроэнергия для промышленных потребителей на Украине подешевела минимально. То есть главный олигарх страны снимал сливки. При этом увеличилось потребление угля на фоне падения его добычи.С другой стороны, регулярно выводимые в режим простоя блоки АЭС ядерное топливо при этом использовали гораздо медленнее, чем было запланировано. А поскольку ремонты на атомных энергоблоках проводят в момент перезагрузки топлива, то и сроки ремонтов неуклонно сдвигались с осени на зиму.Результатом такой гениальной энергетической политики стало отсутствие запасов угля к середине зимы в придачу к необходимости ремонта сразу пяти энергоблоков АЭС.Но не единственным результатом."Энергоатом" вследствие простоя блоков нес финансовые потери из-за недополучения выручки от реализации продукции. Но не только из-за этого. "Энергоатом" уже давно является дойной коровой для украинских олигархов и государства. Благо почти все его мощности достались Украине в наследство от СССР.Производимая электроэнергия всегда закупалась у "Энергоатома" по самой низкой цене, что не позволяло накопить средства ни для постройки замещающих мощностей, ни даже для оплаты процесса выведения энергоблоков из эксплуатации. Хотя этот процесс неизбежно придется начинать в 30-х годах. Сам механизм накопления финансового резерва для финансирования выведения энергоблоков из эксплуатации был утвержден еще в 2005 году. Но с тех пор не удалось зарезервировать средства даже на выведение одного блока.Зато при такой схеме отлично зарабатывали частные собственники тепловой генерации. Особенно главный из них — Ринат Ахметов, контролирующий 75% ее мощностей.В последнее время ситуация с доением "Энергоатома" только усугубилась. После введения в середине 2019 года новой модели энергорынка у государственного предприятия "Энергорынок" остался неоплаченный долг перед "Энергоатомом" на 11,6 миллиарда гривен. Сам же "Энергоатом" назначили поставщиком нового государственного предприятия "Гарантированный покупатель" ("Гарпок"): в теории он должен обеспечить доступной энергией домохозяйства. Сначала обязали продавать до 95% производимой электроэнергии по 57 копеек за один киловатт-час, остальное на свободном рынке. Потом схему поменяли: около 60% производимого по одной копейке (сейчас по 15 копеек) "Гарпоку", остальное на рынке. Все перечисленные схемы вели к все новым убыткам. Но фишка в том, что даже по мизерным расценкам с "Энергоатомом" не рассчитывались. К долгу в 11,6 миллиарда уже не функционирующего "Энергорынка" добавился долг "Гарпока" в 6,5 миллиарда и "Укрэнерго" в 4,5 миллиарда гривен.Теперь уже на этом празднике зарабатывают не только "тепловики", но и производители "зеленой" энергии, среди которых Ринат Ахметов также является не последним. Но наряду с его интересами присутствуют немалые интересы "западных партнеров".Наконец, еще одно направление доения "Энергоатома" — колониальный налог. Его "Энергоатом" выплачивает за страну, покупая все больше дорогого ядерного топлива Westinghouse и целый ряд других комплектующих и услуг у западных компаний. Очень симптоматично тут выглядит прозвучавшее на днях заявление руководителя "Энергоатома" Петра Котина о том, что, несмотря на дефицит оборотных средств, компания в полном объеме выполняет обязательства перед Westinghouse и буквально только что перечислила ему 12,5 миллиона евро.Но если "Энергоатом" доят со всех сторон и долги государства Украина перед ним близятся к 23 миллиардам гривен, то должен быть кто-то, за чей счет он находится наплаву. И этот кто-то — российское АО "ТВЭЛ". Если перед Westinghouse у "Энергоатома" долгов нет, то долги перед АО "ТВЭЛ" составляют более половины от общей кредиторской задолженности предприятия в 12 миллиардов гривен. Причем перспективы их погашения очень туманны, поскольку предприятие только генерирует новые убытки. При всем при этом на текущий год запланирована реализация недешевого проекта перевода очередного реактора (теперь ВВЭР-440 Ровенской АЭС) на американо-шведское топливо. А исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко ставит целью полный отказ от российского топлива в течение двух ближайших лет. Безусловно, все это ведет украинскую атомную энергетику к полному тупику в течение ближайших двух-трех десятилетий. Однако в процессе захода в тупик Westinghouse планирует снимать сливки с украинского рынка, а АО "ТВЭЛ" может остаться с непогашенными долгами.

https://ria.ru/20210207/ukraina-1596289221.html

https://ria.ru/20210306/energosistema-1600165100.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

https://ria.ru/20210130/ukraina-1595265344.html

https://ria.ru/20210314/ukraina-1601084390.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

россия, юрий витренко, westinghouse electric, энергоатом, ринат ахметов, белоруссия, твэл, украина, авторы, мнение - авторы