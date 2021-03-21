Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210321/elasticity-1601987109.html
Вокалист System Of A Down выпустил новый сольный альбом "Elasticity"
Вокалист System Of A Down выпустил новый сольный альбом "Elasticity"
Вокалист рок-группы System Of A Down Серж Танкян выпустил на всех цифровых платформах новый сольный мини-альбом "Elasticity", сообщили представители музыканта. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T00:33
2021-03-21T00:33
серж танкян
youtube
культура
музыка
новости культуры
system of a down
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151996/84/1519968460_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_dfc6e9303c65467389c93d0512594008.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вокалист рок-группы System Of A Down Серж Танкян выпустил на всех цифровых платформах новый сольный мини-альбом "Elasticity", сообщили представители музыканта. В трек-лист вошло пять песен. Заглавной стала зажигательная "Elasticity". На трек "Elasticity" режиссер Влад Каптура ранее снял клип с Сашей Бортич в главной роли. В ролике героиня пытается сбежать из бесконечной очереди. Клип был опубликован на YouTube в прошлом месяце, и за это время набрал 1,4 миллиона просмотров. "Elasticity" стал первым за десять лет сборником Танкяна, созданном в мини-формате. Последний EP рокера "Imperfect Remixes" вышел в 2011-м году.
https://ria.ru/20210119/tankian-1593576509.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151996/84/1519968460_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_75a44b2423afb05fc930bacde07db3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
серж танкян, youtube, музыка, новости культуры, system of a down

Вокалист System Of A Down выпустил новый сольный альбом "Elasticity"

00:33 21.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян
Вокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вокалист рок-группы System Of A Down Серж Танкян выпустил на всех цифровых платформах новый сольный мини-альбом "Elasticity", сообщили представители музыканта.
В трек-лист вошло пять песен. Заглавной стала зажигательная "Elasticity".

“Когда несколько лет назад я задумал сделать еще один альбом с ребятами из System of a Down, я начал работать над треками, которые писал, придерживаясь рокерского формата, — объясняет Серж. — Поскольку мы не пришли с группой к общему мнению по поводу будущего альбома "SOAD", я решил выпустить эти песни под своим псевдонимом".

На трек "Elasticity" режиссер Влад Каптура ранее снял клип с Сашей Бортич в главной роли. В ролике героиня пытается сбежать из бесконечной очереди.
Клип был опубликован на YouTube в прошлом месяце, и за это время набрал 1,4 миллиона просмотров.
"Elasticity" стал первым за десять лет сборником Танкяна, созданном в мини-формате. Последний EP рокера "Imperfect Remixes" вышел в 2011-м году.
Серж Танкян в фильме Truth to Power - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 07:34Культура
Вышел трейлер документальной ленты про System of a Down
 
КультураСерж ТанкянYouTubeМузыкаНовости культурыSystem of a Down
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:10Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
03:15Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру
03:14Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
03:10Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
02:24США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
02:18Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
02:14Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
02:14Названы способы путешествовать дешевле
02:05"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
01:14Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
01:11Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
00:57На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
00:53Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России
23:53Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
23:50Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
23:44Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
23:12В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
23:06В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
22:54В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
Лента новостейМолния