https://ria.ru/20210321/elasticity-1601987109.html

Вокалист System Of A Down выпустил новый сольный альбом "Elasticity"

Вокалист System Of A Down выпустил новый сольный альбом "Elasticity"

Вокалист рок-группы System Of A Down Серж Танкян выпустил на всех цифровых платформах новый сольный мини-альбом "Elasticity", сообщили представители музыканта. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T00:33

2021-03-21T00:33

2021-03-21T00:33

серж танкян

youtube

культура

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system of a down

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вокалист рок-группы System Of A Down Серж Танкян выпустил на всех цифровых платформах новый сольный мини-альбом "Elasticity", сообщили представители музыканта. В трек-лист вошло пять песен. Заглавной стала зажигательная "Elasticity". На трек "Elasticity" режиссер Влад Каптура ранее снял клип с Сашей Бортич в главной роли. В ролике героиня пытается сбежать из бесконечной очереди. Клип был опубликован на YouTube в прошлом месяце, и за это время набрал 1,4 миллиона просмотров. "Elasticity" стал первым за десять лет сборником Танкяна, созданном в мини-формате. Последний EP рокера "Imperfect Remixes" вышел в 2011-м году.

https://ria.ru/20210119/tankian-1593576509.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

серж танкян, youtube, музыка, новости культуры, system of a down