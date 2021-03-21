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Вокалист System Of A Down выпустил новый сольный альбом "Elasticity"
Вокалист System Of A Down выпустил новый сольный альбом "Elasticity"
Вокалист рок-группы System Of A Down Серж Танкян выпустил на всех цифровых платформах новый сольный мини-альбом "Elasticity", сообщили представители музыканта. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T00:33
2021-03-21T00:33
2021-03-21T00:33
серж танкян
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вокалист рок-группы System Of A Down Серж Танкян выпустил на всех цифровых платформах новый сольный мини-альбом "Elasticity", сообщили представители музыканта. В трек-лист вошло пять песен. Заглавной стала зажигательная "Elasticity". На трек "Elasticity" режиссер Влад Каптура ранее снял клип с Сашей Бортич в главной роли. В ролике героиня пытается сбежать из бесконечной очереди. Клип был опубликован на YouTube в прошлом месяце, и за это время набрал 1,4 миллиона просмотров. "Elasticity" стал первым за десять лет сборником Танкяна, созданном в мини-формате. Последний EP рокера "Imperfect Remixes" вышел в 2011-м году.
https://ria.ru/20210119/tankian-1593576509.html
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серж танкян, youtube, музыка, новости культуры, system of a down
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вокалист рок-группы System Of A Down Серж Танкян выпустил на всех цифровых платформах новый сольный мини-альбом "Elasticity", сообщили представители музыканта.
В трек-лист вошло пять песен. Заглавной стала зажигательная "Elasticity".
“Когда несколько лет назад я задумал сделать еще один альбом с ребятами из System of a Down, я начал работать над треками, которые писал, придерживаясь рокерского формата, — объясняет Серж. — Поскольку мы не пришли с группой к общему мнению по поводу будущего альбома "SOAD", я решил выпустить эти песни под своим псевдонимом".
На трек "Elasticity" режиссер Влад Каптура ранее снял клип с Сашей Бортич в главной роли. В ролике героиня пытается сбежать из бесконечной очереди.
Клип был опубликован
на YouTube в прошлом месяце, и за это время набрал 1,4 миллиона просмотров.
"Elasticity" стал первым за десять лет сборником Танкяна, созданном в мини-формате. Последний EP рокера "Imperfect Remixes" вышел в 2011-м году.