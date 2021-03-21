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https://ria.ru/20210321/efremov-1602170198.html
НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова
НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова
С тех пор как актера Михаила Ефремова осудили за гибель человека в смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, говорится в эфире НТВ. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T06:11
2021-03-21T10:31
шоубиз
ксения качалина
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
россия
михаил ефремов
нтв (телеканал)
москва
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С тех пор как актера Михаила Ефремова осудили за гибель человека в смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, говорится в эфире НТВ.Как сообщает телеканал, кроме артиста, "о женщине некому позаботиться". Утверждается, что сейчас она проживает в "грязной и неухоженной" квартире.Бывшая супруга Ефремова подчеркнула, что не собирается подавать в суд на свою дочь Анну-Марию, чтобы она платила алименты на содержание матери. При этом женщина пообещала, что "дождется актера из тюрьмы".Смертельное ДТПВечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
https://ria.ru/20210212/oproverzhenie-1597261569.html
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ксения качалина, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, михаил ефремов, нтв (телеканал), москва

НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова

06:11 21.03.2021 (обновлено: 10:31 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С тех пор как актера Михаила Ефремова осудили за гибель человека в смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, говорится в эфире НТВ.
Как сообщает телеканал, кроме артиста, "о женщине некому позаботиться". Утверждается, что сейчас она проживает в "грязной и неухоженной" квартире.

"Мне не помогает деньгами никто. Хорошо, что у кошек есть еда", — посетовала Качалина.

Бывшая супруга Ефремова подчеркнула, что не собирается подавать в суд на свою дочь Анну-Марию, чтобы она платила алименты на содержание матери. При этом женщина пообещала, что "дождется актера из тюрьмы".
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Смертельное ДТП

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
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ШоубизКсения КачалинаСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)РоссияМихаил ЕфремовНТВ (телеканал)Москва
 
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