https://ria.ru/20210321/efremov-1602170198.html

НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова

НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова

С тех пор как актера Михаила Ефремова осудили за гибель человека в смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, говорится в эфире НТВ. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T06:11

2021-03-21T06:11

2021-03-21T10:31

шоубиз

ксения качалина

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

россия

михаил ефремов

нтв (телеканал)

москва

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С тех пор как актера Михаила Ефремова осудили за гибель человека в смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, говорится в эфире НТВ.Как сообщает телеканал, кроме артиста, "о женщине некому позаботиться". Утверждается, что сейчас она проживает в "грязной и неухоженной" квартире.Бывшая супруга Ефремова подчеркнула, что не собирается подавать в суд на свою дочь Анну-Марию, чтобы она платила алименты на содержание матери. При этом женщина пообещала, что "дождется актера из тюрьмы".Смертельное ДТПВечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

https://ria.ru/20210212/oproverzhenie-1597261569.html

https://ria.ru/20210310/efremov-1600647585.html

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ксения качалина, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, михаил ефремов, нтв (телеканал), москва