НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова
06:11 21.03.2021 (обновлено: 10:31 21.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С тех пор как актера Михаила Ефремова осудили за гибель человека в смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, говорится в эфире НТВ.
Как сообщает телеканал, кроме артиста, "о женщине некому позаботиться". Утверждается, что сейчас она проживает в "грязной и неухоженной" квартире.
"Мне не помогает деньгами никто. Хорошо, что у кошек есть еда", — посетовала Качалина.
Бывшая супруга Ефремова подчеркнула, что не собирается подавать в суд на свою дочь Анну-Марию, чтобы она платила алименты на содержание матери. При этом женщина пообещала, что "дождется актера из тюрьмы".
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Смертельное ДТП
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
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