https://ria.ru/20210321/dtp-1602228611.html

В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с автобусом

В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с автобусом

Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T20:27

2021-03-21T20:27

2021-03-21T20:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика ингушетия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."В 16.00 мск в воскресенье поступило сообщение, что на 573-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе сельского поселения Барсуки произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что автомобиль ВАЗ 21115 совершил столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Хасавюрт – Владикавказ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате аварии водитель ВАЗа был доставлен в ингушскую республиканскую клиническую больницу."В автобусе находились 16 человек, среди них четверо детей, от госпитализации отказались", - отмечает ведомство.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20210321/dtp-1602203169.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, происшествия