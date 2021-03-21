https://ria.ru/20210321/dtp-1602228611.html
В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с автобусом
В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с автобусом
Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T20:27
2021-03-21T20:27
2021-03-21T20:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."В 16.00 мск в воскресенье поступило сообщение, что на 573-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе сельского поселения Барсуки произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что автомобиль ВАЗ 21115 совершил столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Хасавюрт – Владикавказ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате аварии водитель ВАЗа был доставлен в ингушскую республиканскую клиническую больницу."В автобусе находились 16 человек, среди них четверо детей, от госпитализации отказались", - отмечает ведомство.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20210321/dtp-1602203169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, происшествия
НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости.
Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Ингушетии
, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В 16.00 мск в воскресенье поступило сообщение, что на 573-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе сельского поселения Барсуки произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что автомобиль ВАЗ 21115 совершил столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Хасавюрт – Владикавказ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии водитель ВАЗа был доставлен в ингушскую республиканскую клиническую больницу.
"В автобусе находились 16 человек, среди них четверо детей, от госпитализации отказались", - отмечает ведомство.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.