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В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с автобусом
В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с автобусом
Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T20:27
2021-03-21T20:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ."В 16.00 мск в воскресенье поступило сообщение, что на 573-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе сельского поселения Барсуки произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что автомобиль ВАЗ 21115 совершил столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Хасавюрт – Владикавказ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате аварии водитель ВАЗа был доставлен в ингушскую республиканскую клиническую больницу."В автобусе находились 16 человек, среди них четверо детей, от госпитализации отказались", - отмечает ведомство.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с автобусом

20:27 21.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В 16.00 мск в воскресенье поступило сообщение, что на 573-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе сельского поселения Барсуки произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что автомобиль ВАЗ 21115 совершил столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Хасавюрт – Владикавказ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии водитель ВАЗа был доставлен в ингушскую республиканскую клиническую больницу.
"В автобусе находились 16 человек, среди них четверо детей, от госпитализации отказались", - отмечает ведомство.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ИнгушетияПроисшествия
 
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