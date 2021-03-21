В Краснодаре восемь человек пострадали в двойном ДТП
КРАСНОДАР, 21 мар - РИА Новости. Восемь человек пострадали в Краснодаре в результате двух ДТП, которые устроил водитель, выехавший на встречку и, по предварительным данным, скрывшийся с места аварии, его ищет полиция, сообщает УМВД по Краснодару.
"Неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле марки Renault Logan по Ростовскому шоссе... на пересечении с улицей Солнечной допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с двигавшемся во встречном с ним направлении также автомобилем марки Renault Logan... После столкновения виновник продолжил движение и столкнулся с двигавшемся к нему навстречу автомобилем ВАЗ-2114... из-за чего отечественный автомобиль изменил траекторию движения и допустил наезд на дерево. По предварительным данным, предполагаемый виновник скрылся с места ДТП, бросив управляемое им транспортное средство", - сообщает городское УМВД.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали восемь человек.
"Пять граждан госпитализированы в медицинское учреждение, троим назначено амбулаторное лечение. Среди восьми пострадавших – одна несовершеннолетняя девушка 17 лет. По факту аварии проводится проверка, розыскные мероприятия, направленные на установление личности, задержание виновника ДТП", - добавляется в релизе.
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