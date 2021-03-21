https://ria.ru/20210321/dtp-1602203169.html

В Краснодаре восемь человек пострадали в двойном ДТП

В Краснодаре восемь человек пострадали в двойном ДТП

Восемь человек пострадали в Краснодаре в результате двух ДТП, которые устроил водитель, выехавший на встречку и, по предварительным данным, скрывшийся с места... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:28

2021-03-21T14:28

2021-03-21T14:28

краснодар

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg

КРАСНОДАР, 21 мар - РИА Новости. Восемь человек пострадали в Краснодаре в результате двух ДТП, которые устроил водитель, выехавший на встречку и, по предварительным данным, скрывшийся с места аварии, его ищет полиция, сообщает УМВД по Краснодару."Неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле марки Renault Logan по Ростовскому шоссе... на пересечении с улицей Солнечной допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с двигавшемся во встречном с ним направлении также автомобилем марки Renault Logan... После столкновения виновник продолжил движение и столкнулся с двигавшемся к нему навстречу автомобилем ВАЗ-2114... из-за чего отечественный автомобиль изменил траекторию движения и допустил наезд на дерево. По предварительным данным, предполагаемый виновник скрылся с места ДТП, бросив управляемое им транспортное средство", - сообщает городское УМВД.Отмечается, что в результате ДТП пострадали восемь человек.

https://ria.ru/20210321/dtp-1602173469.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия