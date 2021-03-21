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В Приморье два человека погибли в ДТП с КамАЗом

В Приморье два человека погибли в ДТП с КамАЗом

​​ Госавтоинспекция приморского города Артем проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и КамАЗа, где погибли РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T08:06

2021-03-21T08:06

2021-03-21T08:06

владивосток

артем

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. ​​ Госавтоинспекция приморского города Артем проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и КамАЗа, где погибли два человека, сообщает управление МВД РФ по региону.По информации полиции, ДТП произошло в районе 16 километра автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный. Установлено, что 47-летний водитель автомашины Subaru Forester, двигаясь из Владивостока в сторону Артема, не справился с управлением. Иномарка врезалась КамАЗ, стоявший на обочине дороги справа по ходу движения транспортных средств."В результате автоаварии водитель Subaru Forester скончался на месте происшествия. Травмы, не совместимые с жизнью, получил и 43-летний пассажир транспортного средства... По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.В полиции уточняют, что на момент ДТП стаж вождения водителя иномарки составил 21 год.

владивосток

артем

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, артем, происшествия