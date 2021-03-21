https://ria.ru/20210321/dressirovschik-1602232984.html
Дрессировщик объяснил причину драки слонов в Татарстане
Дрессировщик объяснил причину драки слонов в Татарстане
Дрессировщик слонов Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов в беседе с телеканалом "РЕН ТВ" рассказал, что причиной агрессивного поведения слонов в РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T21:50
2021-03-21T21:50
2021-03-21T22:49
казань
происшествия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дрессировщик слонов Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов в беседе с телеканалом "РЕН ТВ" рассказал, что причиной агрессивного поведения слонов в цирке в Казани можно считать выяснение межличностных отношений. Также дрессировщик отметил, что такие ситуации хоть и редки, но случаются как в природе, так и под присмотром специалистов в неволе. По его словам, поведение животных крайне сложно предугадать. "В зоопарках эти негативные моменты предвидят и при необходимости разделяют враждующих слоних по разным вольерам", — отметил специалист.Инцидент произошел в казанском цирке во время дневного представления, когда один слон напал на другого. Дрессировщики отогнали животных, никто не пострадал.
https://ria.ru/20210227/petukh-1599275608.html
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РИА Новости
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Драка слонов в Казанском цирке
Прямо на представлении один слон взбесился и набросился на собрата. Сначала зрители подумали, что это часть шоу. Но после того, как выбежали паникующие дрессировщики, посетители схватили своих детей и ринулись к выходу.
2021-03-21T21:50
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РИА Новости
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казань, происшествия
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Дрессировщик слонов Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов в беседе с телеканалом "РЕН ТВ"
рассказал, что причиной агрессивного поведения слонов в цирке в Казани
можно считать выяснение межличностных отношений.
"У них матриархат, и бывает так, что они делят первенство, выясняя, кто в доме хозяин", — сказал он, отметив, что в России есть только самки.
Также дрессировщик отметил, что такие ситуации хоть и редки, но случаются как в природе, так и под присмотром специалистов в неволе. По его словам, поведение животных крайне сложно предугадать.
"В зоопарках эти негативные моменты предвидят и при необходимости разделяют враждующих слоних по разным вольерам", — отметил специалист.
Инцидент произошел в казанском цирке во время дневного представления, когда один слон напал на другого. Дрессировщики отогнали животных, никто не пострадал.