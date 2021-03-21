https://ria.ru/20210321/dressirovschik-1602232984.html

Дрессировщик объяснил причину драки слонов в Татарстане

Дрессировщик объяснил причину драки слонов в Татарстане

Дрессировщик слонов Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов в беседе с телеканалом "РЕН ТВ" рассказал, что причиной агрессивного поведения слонов в РИА Новости, 21.03.2021

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казань

происшествия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дрессировщик слонов Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов в беседе с телеканалом "РЕН ТВ" рассказал, что причиной агрессивного поведения слонов в цирке в Казани можно считать выяснение межличностных отношений. Также дрессировщик отметил, что такие ситуации хоть и редки, но случаются как в природе, так и под присмотром специалистов в неволе. По его словам, поведение животных крайне сложно предугадать. "В зоопарках эти негативные моменты предвидят и при необходимости разделяют враждующих слоних по разным вольерам", — отметил специалист.Инцидент произошел в казанском цирке во время дневного представления, когда один слон напал на другого. Дрессировщики отогнали животных, никто не пострадал.

https://ria.ru/20210227/petukh-1599275608.html

казань

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2021

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Драка слонов в Казанском цирке Прямо на представлении один слон взбесился и набросился на собрата. Сначала зрители подумали, что это часть шоу. Но после того, как выбежали паникующие дрессировщики, посетители схватили своих детей и ринулись к выходу. 2021-03-21T21:50 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия