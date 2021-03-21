https://ria.ru/20210321/draznilki-1601983075.html

Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки

Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки

Для любого ребенка жизненно важно отстоять свою честь в словесной перестрелке. Поэтому почти все дети знают (а взрослые до сих пор помнят!) дразнилки и колкие ответы на обзывательства. Как возникают дразнилки? Почему "говядина" прицепилась к "жадине", а "курица" к "помаде"? Что общего у безобидных детских дразнилок и древних обрядовых проклятий?

2021-03-21T12:00

2021-03-21T12:00

2021-03-21T12:00

как это по-русски

подкаст

джо байден

общество

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Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки Для любого ребенка жизненно важно отстоять свою честь в словесной перестрелке. Поэтому почти все дети знают (а взрослые до сих пор помнят!) дразнилки и колкие ответы на обзывательства. Как возникают дразнилки? Почему "говядина" прицепилась к "жадине", а "курица" к "помаде"? Что общего у безобидных детских дразнилок и древних обрядовых проклятий? audio/mpeg

Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки Для любого ребенка жизненно важно отстоять свою честь в словесной перестрелке. Поэтому почти все дети знают (а взрослые до сих пор помнят!) дразнилки и колкие ответы на обзывательства. Как возникают дразнилки? Почему "говядина" прицепилась к "жадине", а "курица" к "помаде"? Что общего у безобидных детских дразнилок и древних обрядовых проклятий? audio/mpeg

Детские дразнилки недавно вспомнил и президент Владимир Путин, отвечая на заявления Джо Байдена (тот на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает). Комментируя эти слова, российский президент сказал: "Вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, исходя из этого, оцениваем его действия и даем оценку вообще."Как появились “антидразнилки-ответки”, как например “говоришь на меня - переводишь на себя”? И какова психологическая основа такого фольклора - в эпизоде подкаста “Как это по-русски”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Лина АлексюнайтеГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Лина АлексюнайтеМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, джо байден, общество