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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210321/draznilki-1601983075.html
Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки
Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки
Для любого ребенка жизненно важно отстоять свою честь в словесной перестрелке. Поэтому почти все дети знают (а взрослые до сих пор помнят!) дразнилки и колкие ответы на обзывательства. Как возникают дразнилки? Почему "говядина" прицепилась к "жадине", а "курица" к "помаде"? Что общего у безобидных детских дразнилок и древних обрядовых проклятий?
2021-03-21T12:00
2021-03-21T12:00
как это по-русски
подкаст
джо байден
общество
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Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки
Для любого ребенка жизненно важно отстоять свою честь в словесной перестрелке. Поэтому почти все дети знают (а взрослые до сих пор помнят!) дразнилки и колкие ответы на обзывательства. Как возникают дразнилки? Почему "говядина" прицепилась к "жадине", а "курица" к "помаде"? Что общего у безобидных детских дразнилок и древних обрядовых проклятий?
audio/mpeg
Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки
Для любого ребенка жизненно важно отстоять свою честь в словесной перестрелке. Поэтому почти все дети знают (а взрослые до сих пор помнят!) дразнилки и колкие ответы на обзывательства. Как возникают дразнилки? Почему "говядина" прицепилась к "жадине", а "курица" к "помаде"? Что общего у безобидных детских дразнилок и древних обрядовых проклятий?
audio/mpeg
Детские дразнилки недавно вспомнил и президент Владимир Путин, отвечая на заявления Джо Байдена (тот на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает). Комментируя эти слова, российский президент сказал: "Вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, исходя из этого, оцениваем его действия и даем оценку вообще."Как появились “антидразнилки-ответки”, как например “говоришь на меня - переводишь на себя”? И какова психологическая основа такого фольклора - в эпизоде подкаста “Как это по-русски”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Лина АлексюнайтеГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Лина АлексюнайтеМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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аудио, подкаст, джо байден, общество

Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки

12:00 21.03.2021
 
Как это по-русски
Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда. Как появляются дразнилки
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Для любого ребенка жизненно важно отстоять свою честь в словесной перестрелке. Поэтому почти все дети знают (а взрослые до сих пор помнят!) дразнилки и колкие ответы на обзывательства. Как возникают дразнилки? Почему "говядина" прицепилась к "жадине", а "курица" к "помаде"? Что общего у безобидных детских дразнилок и древних обрядовых проклятий?
Детские дразнилки недавно вспомнил и президент Владимир Путин, отвечая на заявления Джо Байдена (тот на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает). Комментируя эти слова, российский президент сказал: "Вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, исходя из этого, оцениваем его действия и даем оценку вообще."
Как появились “антидразнилки-ответки”, как например “говоришь на меня - переводишь на себя”? И какова психологическая основа такого фольклора - в эпизоде подкаста “Как это по-русски”.
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Сценарий эпизода: Лина Алексюнайте
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Лина Алексюнайте
Монтаж Андрея Темнова
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