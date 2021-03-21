https://ria.ru/20210321/dollary-1602163158.html
Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
Если все ваши средства уходят на текущие расходы, лишних рублей не остается, вам нечего делать на валютном рынке. Слишком рискованно покупать доллары на... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T01:11
2021-03-21T01:11
2021-03-21T01:11
максим марков
россия
динамика курсов валют
цены на нефть
рэу имени г. в. плеханова
рубль
экономика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Если все ваши средства уходят на текущие расходы, лишних рублей не остается, вам нечего делать на валютном рынке. Слишком рискованно покупать доллары на последние рубли, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков. "Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств", — предостерег эксперт.По его оценке, динамика курса доллара в краткосрочной перспективе крайне непредсказуема, может расти, а может стремительно упасть. Поэтому деньги лучше держать в той валюте, в которой их тратишь, то есть все-таки в рублях. Но заработать на росте доллара все же тоже можно, например, покупая валюту задолго до предполагаемой поездки за рубеж. Но в любом случае, в валюту следует вкладывать избыток денежных средств, когда уже покрыты все текущие и планируемые расходы, указал Марков.
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максим марков, россия, динамика курсов валют, цены на нефть, рэу имени г. в. плеханова, рубль, экономика
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Если все ваши средства уходят на текущие расходы, лишних рублей не остается, вам нечего делать на валютном рынке. Слишком рискованно покупать доллары на последние рубли, рассказал агентству "Прайм
" доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова
Максим Марков.
"Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств", — предостерег эксперт.
По его оценке, динамика курса доллара в краткосрочной перспективе крайне непредсказуема, может расти, а может стремительно упасть. Поэтому деньги лучше держать в той валюте, в которой их тратишь, то есть все-таки в рублях.
Но заработать на росте доллара все же тоже можно, например, покупая валюту задолго до предполагаемой поездки за рубеж. Но в любом случае, в валюту следует вкладывать избыток денежных средств, когда уже покрыты все текущие и планируемые расходы, указал Марков.