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Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
Цены на нефть укрепили рубль. У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T02:14
2021-03-21T02:14
эдуард бугров
динамика курсов валют
цены на нефть
общество
экономика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Цены на нефть укрепили рубль. У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров. При этом он посоветовал, чтобы минимизировать риски, не ликвидировать весь долларовый портфель, а пересмотреть структуру и пропорции, треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях. По мнению эксперта, не стоит ожидать кардинального удешевления доллара. Вряд ли курс упадет до 60-65 рублей в течение 2021 года, но колебания будут. "Сейчас на стоимость российской национальной валюты сильно влияет внешнеполитическая ситуация. Пока никаких предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет. Положительные факторы уравновешивают негативные, и в целом, в течение года доллар может колебаться", — резюмировал Бугров.
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эдуард бугров, динамика курсов валют, цены на нефть, общество, экономика

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

02:14 21.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Цены на нефть укрепили рубль. У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.
"Золотое правило инвестора — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 р), вероятно, придется смириться с убытками", — констатировал финансист.
При этом он посоветовал, чтобы минимизировать риски, не ликвидировать весь долларовый портфель, а пересмотреть структуру и пропорции, треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях.
По мнению эксперта, не стоит ожидать кардинального удешевления доллара. Вряд ли курс упадет до 60-65 рублей в течение 2021 года, но колебания будут.
"Сейчас на стоимость российской национальной валюты сильно влияет внешнеполитическая ситуация. Пока никаких предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет. Положительные факторы уравновешивают негативные, и в целом, в течение года доллар может колебаться", — резюмировал Бугров.
Доллары - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
01:11
Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
 
Эдуард БугровДинамика курсов валютЦены на нефтьОбществоЭкономика
 
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