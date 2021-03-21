https://ria.ru/20210321/dollar-1602163648.html

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара

Цены на нефть укрепили рубль. У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T02:14

2021-03-21T02:14

2021-03-21T02:14

эдуард бугров

динамика курсов валют

цены на нефть

общество

экономика

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Цены на нефть укрепили рубль. У держателей доллара теперь возникли сомнения, продолжать хранить денежные средства в долларах или обменивать на рубли. Стоит ли избавляться сейчас от доллара или нужно занять выжидательную позицию, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров. При этом он посоветовал, чтобы минимизировать риски, не ликвидировать весь долларовый портфель, а пересмотреть структуру и пропорции, треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях. По мнению эксперта, не стоит ожидать кардинального удешевления доллара. Вряд ли курс упадет до 60-65 рублей в течение 2021 года, но колебания будут. "Сейчас на стоимость российской национальной валюты сильно влияет внешнеполитическая ситуация. Пока никаких предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет. Положительные факторы уравновешивают негативные, и в целом, в течение года доллар может колебаться", — резюмировал Бугров.

https://ria.ru/20210321/dollary-1602163158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдуард бугров, динамика курсов валют, цены на нефть, общество, экономика