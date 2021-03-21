https://ria.ru/20210321/devochka-1602236416.html
В Москве рассказали о состоянии девочки, найденной рядом с телом матери
В Москве рассказали о состоянии девочки, найденной рядом с телом матери
Решение о судьбе годовалой девочки, находившейся двое суток в квартире с умершей матерью в Москве, примут после выписки ребенка из больницы, сообщили РИА... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T22:54
2021-03-21T22:54
2021-03-21T22:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Решение о судьбе годовалой девочки, находившейся двое суток в квартире с умершей матерью в Москве, примут после выписки ребенка из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве годовалая девочка двое суток находилась в запертой квартире рядом с мертвой матерью.В департаменте соцзащиты отметили, что семья является многодетной, старшие дети в настоящий момент проживают со своим отцом, ранее семья получала поддержку специалистов соцзащиты как находящаяся в трудной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20210315/nasilie-1601368305.html
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москва, происшествия