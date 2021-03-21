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Бездомный залез в особняк Джонни Деппа, чтобы принять душ
Бездомный залез в особняк Джонни Деппа, чтобы принять душ
В дом актера Джонни Деппа проник бездомный мужчина, сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T19:57
2021-03-21T22:21
джонни депп
происшествия
в мире
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В дом актера Джонни Деппа проник бездомный мужчина, сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В публикации говорится о неизвестном мужчине, который сначала пробрался на задний двор к соседу Деппа. Его заметили и вызвали полицию. В это время он перепрыгнул через ворота и оказался уже на участке актера.Как отмечается, второй звонок о проникновении на частную территорию полицейские получили уже от охраны Деппа. По приезду сотрудники правопорядка нашли бездомного в одной из ванных комнат, он принимал душ. По словам журналистов, к моменту приезда полицейских злоумышленник также успел найти алкоголь. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось выбить дверь в ванную, чтобы произвести арест. Сообщается, что теперь бездомного обвиняют в вандализме.
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джонни депп, происшествия, в мире

Бездомный залез в особняк Джонни Деппа, чтобы принять душ

19:57 21.03.2021 (обновлено: 22:21 21.03.2021)
 
© AP Photo / Matt DunhamДжонни Депп
Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В дом актера Джонни Деппа проник бездомный мужчина, сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В публикации говорится о неизвестном мужчине, который сначала пробрался на задний двор к соседу Деппа. Его заметили и вызвали полицию. В это время он перепрыгнул через ворота и оказался уже на участке актера.
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Как отмечается, второй звонок о проникновении на частную территорию полицейские получили уже от охраны Деппа. По приезду сотрудники правопорядка нашли бездомного в одной из ванных комнат, он принимал душ.
По словам журналистов, к моменту приезда полицейских злоумышленник также успел найти алкоголь. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось выбить дверь в ванную, чтобы произвести арест. Сообщается, что теперь бездомного обвиняют в вандализме.
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