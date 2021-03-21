https://ria.ru/20210321/depp-1602226264.html

Бездомный залез в особняк Джонни Деппа, чтобы принять душ

Бездомный залез в особняк Джонни Деппа, чтобы принять душ

В дом актера Джонни Деппа проник бездомный мужчина, сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T19:57

2021-03-21T19:57

2021-03-21T22:21

джонни депп

происшествия

в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В дом актера Джонни Деппа проник бездомный мужчина, сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В публикации говорится о неизвестном мужчине, который сначала пробрался на задний двор к соседу Деппа. Его заметили и вызвали полицию. В это время он перепрыгнул через ворота и оказался уже на участке актера.Как отмечается, второй звонок о проникновении на частную территорию полицейские получили уже от охраны Деппа. По приезду сотрудники правопорядка нашли бездомного в одной из ванных комнат, он принимал душ. По словам журналистов, к моменту приезда полицейских злоумышленник также успел найти алкоголь. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось выбить дверь в ванную, чтобы произвести арест. Сообщается, что теперь бездомного обвиняют в вандализме.

https://ria.ru/20210311/depp-1600591359.html

https://ria.ru/20210102/depp-1591847696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джонни депп, происшествия, в мире