https://ria.ru/20210321/chernogoriya-1602187479.html

В Черногории заявили о желании закупить больше вакцины "Спутник V"

В Черногории заявили о желании закупить больше вакцины "Спутник V"

Черногория хочет закупить больше российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и надеется, что это произойдет как можно скорее, сообщила в интервью... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:14

2021-03-21T11:14

2021-03-21T12:02

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

черногория

подгорица (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_145:334:3191:2048_1920x0_80_0_0_d0704081cd0ae830b324b3c9c9fef733.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Черногория хочет закупить больше российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и надеется, что это произойдет как можно скорее, сообщила в интервью РИА Новости государственный секретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович.Черногория стала одной из стран, зарегистрировавших для экстренного использования вакцину "Спутник V". По словам Джурович, вакцинация в стране началась "недавно и идет по плану"."Надеемся, что в ближайшее время мы подпишем договор о закупке большего количества российской вакцины "Спутник V". Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - сказала она.Джурович также сообщила, что Подгорица ведет переговоры о закупке 200 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса, а вакцины из ЕС поступят в республику 31 марта. "Самое главное - провести вакцинацию достаточного количества людей и подготовиться к туристическому сезону", - указала она.Кроме того, по словам Джурович, если в Черногории будет больше вакцины, чем нужно населению страны, вакцинировать разными препаратами будут и иностранных граждан.Читайте полный текст интервью Иваны Джурович >>>

https://ria.ru/20210320/sputnik-1602162610.html

черногория

подгорица (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, черногория, подгорица (город), в мире