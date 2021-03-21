Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210321/chernogoriya-1602187479.html
В Черногории заявили о желании закупить больше вакцины "Спутник V"
В Черногории заявили о желании закупить больше вакцины "Спутник V"
Черногория хочет закупить больше российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и надеется, что это произойдет как можно скорее, сообщила в интервью... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:14
2021-03-21T12:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
черногория
подгорица (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_145:334:3191:2048_1920x0_80_0_0_d0704081cd0ae830b324b3c9c9fef733.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Черногория хочет закупить больше российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и надеется, что это произойдет как можно скорее, сообщила в интервью РИА Новости государственный секретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович.Черногория стала одной из стран, зарегистрировавших для экстренного использования вакцину "Спутник V". По словам Джурович, вакцинация в стране началась "недавно и идет по плану"."Надеемся, что в ближайшее время мы подпишем договор о закупке большего количества российской вакцины "Спутник V". Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - сказала она.Джурович также сообщила, что Подгорица ведет переговоры о закупке 200 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса, а вакцины из ЕС поступят в республику 31 марта. "Самое главное - провести вакцинацию достаточного количества людей и подготовиться к туристическому сезону", - указала она.Кроме того, по словам Джурович, если в Черногории будет больше вакцины, чем нужно населению страны, вакцинировать разными препаратами будут и иностранных граждан.Читайте полный текст интервью Иваны Джурович &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210320/sputnik-1602162610.html
черногория
подгорица (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_012fe491d399d1dd4694f958f04b8b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, черногория, подгорица (город), в мире

В Черногории заявили о желании закупить больше вакцины "Спутник V"

11:14 21.03.2021 (обновлено: 12:02 21.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Черногория хочет закупить больше российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и надеется, что это произойдет как можно скорее, сообщила в интервью РИА Новости государственный секретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович.
Черногория стала одной из стран, зарегистрировавших для экстренного использования вакцину "Спутник V". По словам Джурович, вакцинация в стране началась "недавно и идет по плану".
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 23:50Распространение коронавируса
Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
"Надеемся, что в ближайшее время мы подпишем договор о закупке большего количества российской вакцины "Спутник V". Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - сказала она.
Джурович также сообщила, что Подгорица ведет переговоры о закупке 200 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса, а вакцины из ЕС поступят в республику 31 марта. "Самое главное - провести вакцинацию достаточного количества людей и подготовиться к туристическому сезону", - указала она.
Кроме того, по словам Джурович, если в Черногории будет больше вакцины, чем нужно населению страны, вакцинировать разными препаратами будут и иностранных граждан.
Читайте полный текст интервью Иваны Джурович >>>
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧерногорияПодгорица (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния