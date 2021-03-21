В Черногории заявили о желании закупить больше вакцины "Спутник V"
11:14 21.03.2021 (обновлено: 12:02 21.03.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Черногория хочет закупить больше российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и надеется, что это произойдет как можно скорее, сообщила в интервью РИА Новости государственный секретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович.
Черногория стала одной из стран, зарегистрировавших для экстренного использования вакцину "Спутник V". По словам Джурович, вакцинация в стране началась "недавно и идет по плану".
"Надеемся, что в ближайшее время мы подпишем договор о закупке большего количества российской вакцины "Спутник V". Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - сказала она.
Джурович также сообщила, что Подгорица ведет переговоры о закупке 200 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса, а вакцины из ЕС поступят в республику 31 марта. "Самое главное - провести вакцинацию достаточного количества людей и подготовиться к туристическому сезону", - указала она.
Кроме того, по словам Джурович, если в Черногории будет больше вакцины, чем нужно населению страны, вакцинировать разными препаратами будут и иностранных граждан.
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