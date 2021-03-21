https://ria.ru/20210321/boli-1602175415.html
Врачи раскрыли причины постоянных головных болей
Врачи раскрыли причины постоянных головных болей
Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса Алексеева рассказали в беседе с RT, почему возникают постоянные головные боли и когда стоит обратиться к РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T08:52
2021-03-21T08:52
2021-03-21T12:19
татьяна романенко
ирина ярцева
лариса алексеева
общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса Алексеева рассказали в беседе с RT, почему возникают постоянные головные боли и когда стоит обратиться к специалисту.По словам Ярцевой, причину болей можно определить по их продолжительности, частоте и сопутствующим симптомам.Специалист уточнила, что головные боли могут быть вызваны повышенным артериальным давлением, а также развитием глаукомы, которую часто диагностируют у пожилых людей.Вместе с тем Ярцева подчеркнула, что долгая работа за компьютером также приводит к возникновению головных болей из-за нагрузки на шейный отдел позвоночника. В таких случаях требуются выполнять гимнастические упражнения и делать массаж.Врач допустила, что при сильных болях можно применять нестероидные противовоспалительные препараты.Алексеева, со своей стороны, считает, что именно сейчас самой частой причиной головных болей становятся погодные изменения и резкие перепады температур."Сейчас идет смена климата, наступила календарная весна, но зима продолжается, а люди любят ходить без шапки <…> Конечно, это ведет к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии", — рассказала она.По мнению специалиста, такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя и фастфуда, также могут стать причиной головной боли.Врач отметила, что особого внимания заслуживает мигрень, которую необходимо лечить у невролога.
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татьяна романенко, ирина ярцева, лариса алексеева, общество
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Врач-терапевт Ирина Ярцева
и врач общей практики Лариса Алексеева
рассказали в беседе с RT,
почему возникают постоянные головные боли и когда стоит обратиться к специалисту.
По словам Ярцевой, причину болей можно определить по их продолжительности, частоте и сопутствующим симптомам.
"В любом случае в первую очередь головная боль провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом. Поэтому очень важно следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса", — отметила она.
Специалист уточнила, что головные боли могут быть вызваны повышенным артериальным давлением, а также развитием глаукомы, которую часто диагностируют у пожилых людей.
Вместе с тем Ярцева подчеркнула, что долгая работа за компьютером также приводит к возникновению головных болей из-за нагрузки на шейный отдел позвоночника. В таких случаях требуются выполнять гимнастические упражнения и делать массаж.
Врач допустила, что при сильных болях можно применять нестероидные противовоспалительные препараты.
"Но если число таблеток в сутки начинает превышать допустимую норму или это длится более пяти дней и человек вынужден использовать суточную норму этих таблеток, то нужно обращаться к врачу и выяснять причину", — подытожила она.
Алексеева, со своей стороны, считает, что именно сейчас самой частой причиной головных болей становятся погодные изменения и резкие перепады температур.
"Сейчас идет смена климата, наступила календарная весна, но зима продолжается, а люди любят ходить без шапки <…> Конечно, это ведет к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии", — рассказала она.
По мнению специалиста, такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя и фастфуда, также могут стать причиной головной боли.
Врач отметила, что особого внимания заслуживает мигрень, которую необходимо лечить у невролога.