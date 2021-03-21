https://ria.ru/20210321/boli-1602175415.html

Врачи раскрыли причины постоянных головных болей

Врачи раскрыли причины постоянных головных болей

Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса Алексеева рассказали в беседе с RT, почему возникают постоянные головные боли и когда стоит обратиться к РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T08:52

2021-03-21T08:52

2021-03-21T12:19

татьяна романенко

ирина ярцева

лариса алексеева

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149318/32/1493183205_246:0:3659:1920_1920x0_80_0_0_0e5874519717f8c0da170a804ae1c4e6.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса Алексеева рассказали в беседе с RT, почему возникают постоянные головные боли и когда стоит обратиться к специалисту.По словам Ярцевой, причину болей можно определить по их продолжительности, частоте и сопутствующим симптомам.Специалист уточнила, что головные боли могут быть вызваны повышенным артериальным давлением, а также развитием глаукомы, которую часто диагностируют у пожилых людей.Вместе с тем Ярцева подчеркнула, что долгая работа за компьютером также приводит к возникновению головных болей из-за нагрузки на шейный отдел позвоночника. В таких случаях требуются выполнять гимнастические упражнения и делать массаж.Врач допустила, что при сильных болях можно применять нестероидные противовоспалительные препараты.Алексеева, со своей стороны, считает, что именно сейчас самой частой причиной головных болей становятся погодные изменения и резкие перепады температур."Сейчас идет смена климата, наступила календарная весна, но зима продолжается, а люди любят ходить без шапки <…> Конечно, это ведет к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии", — рассказала она.По мнению специалиста, такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя и фастфуда, также могут стать причиной головной боли.Врач отметила, что особого внимания заслуживает мигрень, которую необходимо лечить у невролога.

https://ria.ru/20210313/zheludok-1601083956.html

https://ria.ru/20210317/onkologiya-1601566982.html

https://ria.ru/20210226/spina-1599127291.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна романенко, ирина ярцева, лариса алексеева, общество