https://ria.ru/20210321/bespilotnik-1602214123.html

СММ ОБСЕ заявила об атаке на свой беспилотник в Донбассе

СММ ОБСЕ заявила об атаке на свой беспилотник в Донбассе

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел близ подконтрольного самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T17:03

2021-03-21T17:03

2021-03-21T17:03

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

смм обсе

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583972696_0:83:3209:1888_1920x0_80_0_0_03ebabf538d889a11694bc3973d91989.jpg

ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел близ подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Веселая Гора у линии соприкосновения в Донбассе, говорится в отчете миссии по состоянию на 20 марта.Ранее в ЛНР неоднократно обвиняли украинских силовиков в "охоте" на беспилотные летательные аппараты миссии.В пресс-службе миссии уточнили, что команда СММ благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил журналистам, что украинские силовики разместили бронетранспортер в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье для того, чтобы наблюдатели ОБСЕ не обнаружили его, и открыли огонь по беспилотнику миссии, двигавшемуся с направления Веселой Горы в район Счастья.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире