СММ ОБСЕ заявила об атаке на свой беспилотник в Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел близ подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Веселая Гора у линии соприкосновения в Донбассе, говорится в отчете миссии по состоянию на 20 марта.
Ранее в ЛНР неоднократно обвиняли украинских силовиков в "охоте" на беспилотные летательные аппараты миссии.
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"Огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия неподалеку от Веселой Горы (на линии соприкосновения под контролем ЛНР - ред.) ", - говорится в отчете.
В пресс-службе миссии уточнили, что команда СММ благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил журналистам, что украинские силовики разместили бронетранспортер в жилом районе подконтрольного Киеву города Счастье для того, чтобы наблюдатели ОБСЕ не обнаружили его, и открыли огонь по беспилотнику миссии, двигавшемуся с направления Веселой Горы в район Счастья.
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"Подразделения Народной милиции ведут круглосуточное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, находясь в постоянной готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.