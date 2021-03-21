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https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602238052.html
В КПРФ оценили работу Белозерцева в Пензенской области
В КПРФ оценили работу Белозерцева в Пензенской области
Низкие зарплаты, высокая стоимость жилья, проблемы с автобусным сообщением являются в Пензенской области актуальными проблемами, которые не были решены при... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T23:14
2021-03-21T23:14
задержание пензенского губернатора
россия
евгений ревенко
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
борис шпигель
пензенская область
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САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Низкие зарплаты, высокая стоимость жилья, проблемы с автобусным сообщением являются в Пензенской области актуальными проблемами, которые не были решены при губернаторе Иване Белозерцеве, заявил РИА Новости глава фракции КПРФ в Законодательном собрании региона Георгий Камнев, комментируя задержание Белозерцева.Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.По его словам, в сфере здравоохранения актуальным вопросом стала доступность медицинской помощи. "Коммуникации между районами практически отсутствуют, иногда даже у некоторых районов отсутствует транспортная, автобусная связь и с Пензой", - отметил он.Камнев заявил, что удивлен задержанием главы региона по делу, связанному с медициной. "Не могу сказать, что именно таким образом это было ожидаемо", - добавил собеседник агентства.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных - предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.
https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html
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задержание пензенского губернатора, россия, евгений ревенко, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, борис шпигель, пензенская область

В КПРФ оценили работу Белозерцева в Пензенской области

23:14 21.03.2021
 
© Фото : портал Правительства Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Фото : портал Правительства Пензенской области
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САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Низкие зарплаты, высокая стоимость жилья, проблемы с автобусным сообщением являются в Пензенской области актуальными проблемами, которые не были решены при губернаторе Иване Белозерцеве, заявил РИА Новости глава фракции КПРФ в Законодательном собрании региона Георгий Камнев, комментируя задержание Белозерцева.
Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.
СК показал обыски у губернатора Пензенской области Белозерцева - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 14:03
Опубликовано видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева

"Я думаю, что проблемы характерны для близлежащих регионов…: очень низкие заработные платы, медианная заработная плата у нас едва превышает 20 тысяч рублей…, дорогое жилье, у нас стоимость одного квадратного метра примерно на 20% и больше бывает выше по сравнению с соседними регионами. Мы даже на фракции поднимали этот вопрос, задавали его мэру (Пензы)..., спрашивали, в чем причина, какая разница от Саратовской, от Ульяновской области, и говорили, что мы предполагаем, что… вот эти 10-15 тысяч рублей (с квадратного метра) - это как раз и есть коррупционная составляющая в этой сфере", - сказал Камнев.

По его словам, в сфере здравоохранения актуальным вопросом стала доступность медицинской помощи. "Коммуникации между районами практически отсутствуют, иногда даже у некоторых районов отсутствует транспортная, автобусная связь и с Пензой", - отметил он.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 14:23
Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева
Камнев заявил, что удивлен задержанием главы региона по делу, связанному с медициной. "Не могу сказать, что именно таким образом это было ожидаемо", - добавил собеседник агентства.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных - предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.
 
Задержание пензенского губернатораРоссияЕвгений РевенкоИван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияБорис ШпигельПензенская область
 
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