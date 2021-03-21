https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602238052.html

В КПРФ оценили работу Белозерцева в Пензенской области

В КПРФ оценили работу Белозерцева в Пензенской области

Низкие зарплаты, высокая стоимость жилья, проблемы с автобусным сообщением являются в Пензенской области актуальными проблемами, которые не были решены при... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T23:14

2021-03-21T23:14

2021-03-21T23:14

задержание пензенского губернатора

россия

евгений ревенко

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

борис шпигель

пензенская область

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САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Низкие зарплаты, высокая стоимость жилья, проблемы с автобусным сообщением являются в Пензенской области актуальными проблемами, которые не были решены при губернаторе Иване Белозерцеве, заявил РИА Новости глава фракции КПРФ в Законодательном собрании региона Георгий Камнев, комментируя задержание Белозерцева.Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.По его словам, в сфере здравоохранения актуальным вопросом стала доступность медицинской помощи. "Коммуникации между районами практически отсутствуют, иногда даже у некоторых районов отсутствует транспортная, автобусная связь и с Пензой", - отметил он.Камнев заявил, что удивлен задержанием главы региона по делу, связанному с медициной. "Не могу сказать, что именно таким образом это было ожидаемо", - добавил собеседник агентства.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных - предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602202446.html

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пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, россия, евгений ревенко, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, борис шпигель, пензенская область