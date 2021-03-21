В КПРФ оценили работу Белозерцева в Пензенской области
САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Низкие зарплаты, высокая стоимость жилья, проблемы с автобусным сообщением являются в Пензенской области актуальными проблемами, которые не были решены при губернаторе Иване Белозерцеве, заявил РИА Новости глава фракции КПРФ в Законодательном собрании региона Георгий Камнев, комментируя задержание Белозерцева.
Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.
"Я думаю, что проблемы характерны для близлежащих регионов…: очень низкие заработные платы, медианная заработная плата у нас едва превышает 20 тысяч рублей…, дорогое жилье, у нас стоимость одного квадратного метра примерно на 20% и больше бывает выше по сравнению с соседними регионами. Мы даже на фракции поднимали этот вопрос, задавали его мэру (Пензы)..., спрашивали, в чем причина, какая разница от Саратовской, от Ульяновской области, и говорили, что мы предполагаем, что… вот эти 10-15 тысяч рублей (с квадратного метра) - это как раз и есть коррупционная составляющая в этой сфере", - сказал Камнев.
По его словам, в сфере здравоохранения актуальным вопросом стала доступность медицинской помощи. "Коммуникации между районами практически отсутствуют, иногда даже у некоторых районов отсутствует транспортная, автобусная связь и с Пензой", - отметил он.
Камнев заявил, что удивлен задержанием главы региона по делу, связанному с медициной. "Не могу сказать, что именно таким образом это было ожидаемо", - добавил собеседник агентства.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных - предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.