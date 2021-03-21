Источник: пензенского губернатора Белозерцева поместят в ИВС в Москве
19:33 21.03.2021 (обновлено: 19:36 21.03.2021)
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого подозревают в получении крупной взятки, будет доставлен в Москву в воскресенье и помещен в ИВС, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.
"Вечером в воскресенье, ближе к ночи, доставят в Москву и поместят в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.