https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602223931.html

Источник: пензенского губернатора Белозерцева поместят в ИВС в Москве

Источник: пензенского губернатора Белозерцева поместят в ИВС в Москве

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого подозревают в получении крупной взятки, будет доставлен в Москву в воскресенье и помещен в ИВС,... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T19:33

2021-03-21T19:33

2021-03-21T19:36

россия

евгений ревенко

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

борис шпигель

происшествия

задержание пензенского губернатора

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602194893_0:100:2000:1226_1920x0_80_0_0_f2d3d3d06fbc434d0ebce98246ee3dfe.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого подозревают в получении крупной взятки, будет доставлен в Москву в воскресенье и помещен в ИВС, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html

россия

москва

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений ревенко, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, борис шпигель, происшествия, задержание пензенского губернатора, москва, пензенская область