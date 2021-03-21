https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602223707.html
В Москве задержали двух сотрудников представительства Пензенской области
В Москве задержали двух сотрудников представительства Пензенской области
Источник в правоохранительных органах Пензенской области рассказал РИА Новости, кого задержали следователи по уголовному делу о взятках в отношении губернатора... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T19:32
2021-03-21T19:32
2021-03-21T21:58
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Источник в правоохранительных органах Пензенской области рассказал РИА Новости, кого задержали следователи по уголовному делу о взятках в отношении губернатора региона Ивана Белозерцева.Он уточнил, что Маркова и Федотова подозревают в посредничестве, кроме того, задержана Е. Г. Шпигель.О задержании губернатора Пензенской области стало известно в воскресенье утром. В СК сообщили, что Белозерцев с января по сентябрь 2020 года через посредников получил от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и его жены, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму, превышающую 31 миллион рублей.В обмен Белозерцев должен был обеспечить фирмам конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.Как следует из данных портала госзакупок, медицинские учреждения региона с января по октябрь 2020 года заключили с ООО "Биотэк" и "Фармацией" почти 300 контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов рублей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что всего в рамках уголовного дела задержали шесть человек.В ближайшее время им предъявят обвинения. СК будет просить суд об аресте фигурантов.Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве лекарств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.
https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Источник в правоохранительных органах Пензенской области рассказал РИА Новости, кого задержали следователи по уголовному делу о взятках в отношении губернатора региона Ивана Белозерцева.
"Среди фигурантов дела есть водитель представительства региона при правительстве России Геннадий Марков, а также Федор Федотов, который является заместителем директора московского представительства Пензенской области", — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что Маркова и Федотова подозревают в посредничестве, кроме того, задержана Е. Г. Шпигель.
О задержании губернатора Пензенской области
стало известно в воскресенье утром. В СК
сообщили, что Белозерцев с января по сентябрь 2020 года через посредников получил от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля
и его жены, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
В обмен Белозерцев должен был обеспечить фирмам конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.
Как следует из данных портала госзакупок, медицинские учреждения региона с января по октябрь 2020 года заключили с ООО "Биотэк" и "Фармацией" почти 300 контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов рублей.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что всего в рамках уголовного дела задержали шесть человек.
В ближайшее время им предъявят обвинения. СК будет просить суд об аресте фигурантов.
Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве лекарств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.