https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602223707.html

В Москве задержали двух сотрудников представительства Пензенской области

В Москве задержали двух сотрудников представительства Пензенской области

Источник в правоохранительных органах Пензенской области рассказал РИА Новости, кого задержали следователи по уголовному делу о взятках в отношении губернатора... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T19:32

2021-03-21T19:32

2021-03-21T21:58

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Источник в правоохранительных органах Пензенской области рассказал РИА Новости, кого задержали следователи по уголовному делу о взятках в отношении губернатора региона Ивана Белозерцева.Он уточнил, что Маркова и Федотова подозревают в посредничестве, кроме того, задержана Е. Г. Шпигель.О задержании губернатора Пензенской области стало известно в воскресенье утром. В СК сообщили, что Белозерцев с января по сентябрь 2020 года через посредников получил от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и его жены, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму, превышающую 31 миллион рублей.В обмен Белозерцев должен был обеспечить фирмам конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.Как следует из данных портала госзакупок, медицинские учреждения региона с января по октябрь 2020 года заключили с ООО "Биотэк" и "Фармацией" почти 300 контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов рублей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что всего в рамках уголовного дела задержали шесть человек.В ближайшее время им предъявят обвинения. СК будет просить суд об аресте фигурантов.Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве лекарств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602202446.html

пензенская область

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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия