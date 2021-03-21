https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html
Опубликовано видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева
Опубликовано видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева
СК опубликовал видеозапись следственных действий в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T14:03
2021-03-21T14:03
2021-03-21T23:40
задержание пензенского губернатора
светлана петренко
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. СК опубликовал видеозапись следственных действий в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.На кадрах видно, как силовики заводят мужчину в кабинет, где он подписывает какие-то бумаги. Затем начинается обыск.Как ранее сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, главу региона задержали по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, губернатор с января по сентябрь 2020 года через посредников получал взятки от Бориса Шпигеля — главы группы фармкомпаний "Биотэк", его жены, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. В обмен Белозерцев должен был обеспечить "Биотэку" конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.Как следует из данных портала госзакупок, медицинские учреждения региона с января по октябрь 2020 года заключили с ООО "Биотэк" и "Фармацией" почти 300 контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов рублей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что всего в рамках уголовного дела задержали шесть человек.В ближайшее время им предъявят обвинения. СК будет просить суд об аресте фигурантов.Источник агентства в "Единой России" рассказал, что партия обсуждает приостановку членства Белозерцева.Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве лекарств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.
https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602194763.html
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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задержание пензенского губернатора, светлана петренко, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. СК
опубликовал видеозапись следственных действий в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
.
На кадрах видно, как силовики заводят мужчину в кабинет, где он подписывает какие-то бумаги. Затем начинается обыск.
Как ранее сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко
, главу региона задержали по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.
По данным следствия, губернатор с января по сентябрь 2020 года через посредников получал взятки от Бориса Шпигеля
— главы группы фармкомпаний "Биотэк", его жены, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. В обмен Белозерцев должен был обеспечить "Биотэку" конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области
.
Как следует из данных портала госзакупок, медицинские учреждения региона с января по октябрь 2020 года заключили с ООО "Биотэк" и "Фармацией" почти 300 контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов рублей.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что всего в рамках уголовного дела задержали шесть человек.
В ближайшее время им предъявят обвинения. СК будет просить суд об аресте фигурантов.
Источник агентства в "Единой России" рассказал, что партия обсуждает приостановку членства Белозерцева.
Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве лекарств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.