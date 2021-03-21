https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html

Опубликовано видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева

Опубликовано видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева

СК опубликовал видеозапись следственных действий в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:03

2021-03-21T14:03

2021-03-21T23:40

задержание пензенского губернатора

светлана петренко

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. СК опубликовал видеозапись следственных действий в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.На кадрах видно, как силовики заводят мужчину в кабинет, где он подписывает какие-то бумаги. Затем начинается обыск.Как ранее сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, главу региона задержали по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По данным следствия, губернатор с января по сентябрь 2020 года через посредников получал взятки от Бориса Шпигеля — главы группы фармкомпаний "Биотэк", его жены, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. В обмен Белозерцев должен был обеспечить "Биотэку" конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.Как следует из данных портала госзакупок, медицинские учреждения региона с января по октябрь 2020 года заключили с ООО "Биотэк" и "Фармацией" почти 300 контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов рублей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что всего в рамках уголовного дела задержали шесть человек.В ближайшее время им предъявят обвинения. СК будет просить суд об аресте фигурантов.Источник агентства в "Единой России" рассказал, что партия обсуждает приостановку членства Белозерцева.Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве лекарств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602194763.html

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, светлана петренко, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия