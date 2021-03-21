Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602194763.html
В Госдуме прокомментировали задержание пензенского губернатора
В Госдуме прокомментировали задержание пензенского губернатора
Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с учетом его переизбрания на пост главы региона в сентябре прошлого года стало неожиданностью,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T12:57
2021-03-21T14:17
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
госдума рф
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602194893_0:100:2000:1226_1920x0_80_0_0_f2d3d3d06fbc434d0ebce98246ee3dfe.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с учетом его переизбрания на пост главы региона в сентябре прошлого года стало неожиданностью, главное, чтобы у правоохранителей были основания для этого, считает депутат Госдумы от Пензенской области (ЛДПР) Дмитрий Пьяных.Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По мнению парламентария, в данной ситуации история с протестами в Хабаровске в связи с задержанием экс-губернатора Сергея Фургала не повторится, так как на прошедших в сентябре выборах у Белозерцева не было тотальной поддержки от жителей."Каких-то массовых народных волнений, я думаю, ожидать не стоит", - добавил Пьяных.
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание губернатора Пензенской области
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.
2021-03-21T12:57
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602194893_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_edbbe65bf6e1b6c879ee42c9ddd9b21d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, госдума рф, пензенская область, происшествия

В Госдуме прокомментировали задержание пензенского губернатора

12:57 21.03.2021 (обновлено: 14:17 21.03.2021)
 
© Фото : портал Правительства Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Фото : портал Правительства Пензенской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с учетом его переизбрания на пост главы региона в сентябре прошлого года стало неожиданностью, главное, чтобы у правоохранителей были основания для этого, считает депутат Госдумы от Пензенской области (ЛДПР) Дмитрий Пьяных.
Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.
"Для меня эта новость сегодня была неожиданной, я думаю, как и для многих. Предпосылок видимых, по крайней мере, для меня не было... главное, чтобы они были у правоохранительных органов. Это немного неожиданно в том плане, что выборы только прошли в сентябре. Здесь, наверное, нужно говорить больше не об элитной борьбе или конфликтах, а, видимо, есть какие-то основания для задержания", - сказал Пьяных РИА Новости.
По мнению парламентария, в данной ситуации история с протестами в Хабаровске в связи с задержанием экс-губернатора Сергея Фургала не повторится, так как на прошедших в сентябре выборах у Белозерцева не было тотальной поддержки от жителей.
"Каких-то массовых народных волнений, я думаю, ожидать не стоит", - добавил Пьяных.
Задержание министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 15:21
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
 
Задержание пензенского губернатораИван БелозерцевГосдума РФПензенская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния