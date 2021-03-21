https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602194763.html

В Госдуме прокомментировали задержание пензенского губернатора

В Госдуме прокомментировали задержание пензенского губернатора

Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с учетом его переизбрания на пост главы региона в сентябре прошлого года стало неожиданностью,... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T12:57

2021-03-21T12:57

2021-03-21T14:17

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

госдума рф

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с учетом его переизбрания на пост главы региона в сентябре прошлого года стало неожиданностью, главное, чтобы у правоохранителей были основания для этого, считает депутат Госдумы от Пензенской области (ЛДПР) Дмитрий Пьяных.Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.По мнению парламентария, в данной ситуации история с протестами в Хабаровске в связи с задержанием экс-губернатора Сергея Фургала не повторится, так как на прошедших в сентябре выборах у Белозерцева не было тотальной поддержки от жителей."Каких-то массовых народных волнений, я думаю, ожидать не стоит", - добавил Пьяных.

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

пензенская область

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Задержание губернатора Пензенской области Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. 2021-03-21T12:57 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, госдума рф, пензенская область, происшествия