https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602191656.html

В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора

В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора

В "Единой России" обсуждают приостановку членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил РИА Новости источник в ЕР. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T12:06

2021-03-21T12:06

2021-03-21T14:18

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

единая россия

пензенская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602186214_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0443b0b97dfdde65b673a76998299421.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В "Единой России" обсуждают приостановку членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил РИА Новости источник в ЕР.Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, сообщила ранее журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Позже замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко заявил РИА Новости, что членство губернатора Пензенской области в "Единой России" будет приостановлено в ближайшее время."В партии ЕР предусмотрена чёткая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда. В ближайшее время решением регионального политсовета членство в партии губернатора Пензенской области будет приостановлено", - сказал Ревенко.Так замсекретаря генсовета партии пояснил, что в зависимости от решения суда членство в партии может быть восстановлено, если гражданин будет оправдан, однако при подтверждении его виновности следует исключение из партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание губернатора Пензенской области Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. 2021-03-21T12:06 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, единая россия, пензенская область, политика