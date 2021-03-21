https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602191656.html
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В "Единой России" обсуждают приостановку членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил РИА Новости источник в ЕР. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T12:06
2021-03-21T12:06
2021-03-21T14:18
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
единая россия
пензенская область
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В "Единой России" обсуждают приостановку членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил РИА Новости источник в ЕР.Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, сообщила ранее журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Позже замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко заявил РИА Новости, что членство губернатора Пензенской области в "Единой России" будет приостановлено в ближайшее время."В партии ЕР предусмотрена чёткая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда. В ближайшее время решением регионального политсовета членство в партии губернатора Пензенской области будет приостановлено", - сказал Ревенко.Так замсекретаря генсовета партии пояснил, что в зависимости от решения суда членство в партии может быть восстановлено, если гражданин будет оправдан, однако при подтверждении его виновности следует исключение из партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
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Задержание губернатора Пензенской области
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.
2021-03-21T12:06
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, единая россия, пензенская область, политика