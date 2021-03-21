https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602189121.html

По делу пензенского губернатора задержали шесть человек, сообщил источник

По делу пензенского губернатора задержали шесть человек, сообщил источник

Шесть человек задержаны в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревается с соучастниками во взяточничестве,... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:35

2021-03-21T11:35

2021-03-21T14:19

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

борис шпигель

пензенская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155538/32/1555383283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61920c198c154408cf2554e6dd091e98.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Шесть человек задержаны в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревается с соучастниками во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области."БИОТЭК" специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной реализации фармацевтической продукции зарубежных и отечественных производителей.

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание губернатора Пензенской области Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. 2021-03-21T11:35 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, борис шпигель, пензенская область, происшествия