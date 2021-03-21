https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602189121.html
По делу пензенского губернатора задержали шесть человек, сообщил источник
По делу пензенского губернатора задержали шесть человек, сообщил источник
Шесть человек задержаны в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревается с соучастниками во взяточничестве,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:35
2021-03-21T11:35
2021-03-21T14:19
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
борис шпигель
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Шесть человек задержаны в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревается с соучастниками во взяточничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области."БИОТЭК" специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной реализации фармацевтической продукции зарубежных и отечественных производителей.
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
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Задержание губернатора Пензенской области
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.
2021-03-21T11:35
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, борис шпигель, пензенская область, происшествия