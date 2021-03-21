https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602187834.html

Пензенского губернатора Белозерцева заподозрили во взяточничестве

Пензенского губернатора Белозерцева заподозрили во взяточничестве

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:18

2021-03-21T11:18

2021-03-21T13:42

следственный комитет россии (ск рф)

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.По ее словам, МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен он обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.У Белозерцева, Шпигеля и других подозреваемых прошли обыски. Вскоре им предъявят обвинения. Следствие намерено просить суд об аресте задержанных.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, всего по этому делу задержаны шесть человек.Источник агентства в "Единой России" рассказал, что партия обсуждает вопрос о приостановке членства Белозерцева.Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602196852.html

пензенская область

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следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия