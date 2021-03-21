https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602187736.html
Пензенского губернатора Белозерцева задержали по делу о взяточничестве
Пензенского губернатора Белозерцева задержали по делу о взяточничестве
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:17
2021-03-21T11:17
2021-03-21T14:20
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.По ее словам, МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен он обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.У Белозерцева, Шпигеля и других подозреваемых прошли обыски. Вскоре им предъявят обвинения. Следствие намерено просить суд об аресте задержанных.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, всего по этому делу задержаны шесть человек.Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
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Задержание губернатора Пензенской области
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.
2021-03-21T11:17
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, происшествия