https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602187736.html

Пензенского губернатора Белозерцева задержали по делу о взяточничестве

Пензенского губернатора Белозерцева задержали по делу о взяточничестве

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:17

2021-03-21T11:17

2021-03-21T14:20

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.По ее словам, МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен он обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.У Белозерцева, Шпигеля и других подозреваемых прошли обыски. Вскоре им предъявят обвинения. Следствие намерено просить суд об аресте задержанных.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, всего по этому делу задержаны шесть человек.Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание губернатора Пензенской области Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. 2021-03-21T11:17 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, происшествия