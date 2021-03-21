https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602185548.html

Источник: с Белозерцевым проводятся следственные действия

Источник: с Белозерцевым проводятся следственные действия

Силовики проводят следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T10:55

2021-03-21T10:55

2021-03-21T11:32

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Силовики проводят следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, речь идет о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий.Дальнейшая информация уточняется, добавил собеседник агентства.Ранее пресс-секретарь Белозерцева заявила, что не располагает сведениями о действиях силовиков.Сообщения о задержании Белозерцева появились в соцсетях и СМИ. По данным телеканала РЕН, у губернатора и двух его сыновей якобы прошли обыски, два человека по фамилии Белозерцев задержаны.

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

пензенская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, происшествия