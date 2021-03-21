https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602185548.html
Источник: с Белозерцевым проводятся следственные действия
Источник: с Белозерцевым проводятся следственные действия
Силовики проводят следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T10:55
2021-03-21T10:55
2021-03-21T11:32
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Силовики проводят следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, речь идет о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий.Дальнейшая информация уточняется, добавил собеседник агентства.Ранее пресс-секретарь Белозерцева заявила, что не располагает сведениями о действиях силовиков.Сообщения о задержании Белозерцева появились в соцсетях и СМИ. По данным телеканала РЕН, у губернатора и двух его сыновей якобы прошли обыски, два человека по фамилии Белозерцев задержаны.
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, происшествия