https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602183307.html
В аппарате пензенского губернатора Белозерцева не знают о его задержании
В аппарате пензенского губернатора Белозерцева не знают о его задержании
В администрации Пензенской области не располагают сведениями относительно задержания губернатора Ивана Белозерцева, заявила его пресс-секретарь Дина Черемушкина РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T10:30
2021-03-21T10:30
2021-03-21T11:32
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
пензенская область
общество
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САРАТОВ, 21 мар — РИА Новости. В администрации Пензенской области не располагают сведениями относительно задержания губернатора Ивана Белозерцева, заявила его пресс-секретарь Дина Черемушкина в Telegram-канале."Вследствие чего данную информацию не комментируем", — написала она. Сообщения о задержании Белозерцева появились в соцсетях и СМИ. Как сообщает РЕН со ссылкой на источник, у губернатора и двух его сыновей якобы прошли обыски, два человека по фамилии Белозерцев задержаны.По данным издания, действия силовиков могут быть связаны с расследованием дела о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов.
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, общество