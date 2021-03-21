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В аппарате пензенского губернатора Белозерцева не знают о его задержании
В аппарате пензенского губернатора Белозерцева не знают о его задержании
В администрации Пензенской области не располагают сведениями относительно задержания губернатора Ивана Белозерцева, заявила его пресс-секретарь Дина Черемушкина РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T10:30
2021-03-21T11:32
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
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САРАТОВ, 21 мар — РИА Новости. В администрации Пензенской области не располагают сведениями относительно задержания губернатора Ивана Белозерцева, заявила его пресс-секретарь Дина Черемушкина в Telegram-канале."Вследствие чего данную информацию не комментируем", — написала она. Сообщения о задержании Белозерцева появились в соцсетях и СМИ. Как сообщает РЕН со ссылкой на источник, у губернатора и двух его сыновей якобы прошли обыски, два человека по фамилии Белозерцев задержаны.По данным издания, действия силовиков могут быть связаны с расследованием дела о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов.
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, общество

В аппарате пензенского губернатора Белозерцева не знают о его задержании

10:30 21.03.2021 (обновлено: 11:32 21.03.2021)
 
© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Фото : Правительство Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 мар — РИА Новости. В администрации Пензенской области не располагают сведениями относительно задержания губернатора Ивана Белозерцева, заявила его пресс-секретарь Дина Черемушкина в Telegram-канале.
"Вследствие чего данную информацию не комментируем", — написала она.
Сообщения о задержании Белозерцева появились в соцсетях и СМИ. Как сообщает РЕН со ссылкой на источник, у губернатора и двух его сыновей якобы прошли обыски, два человека по фамилии Белозерцев задержаны.
По данным издания, действия силовиков могут быть связаны с расследованием дела о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов.
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Задержание пензенского губернатораИван БелозерцевПензенская областьОбщество
 
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